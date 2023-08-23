В районе Сокола – большое отключение холодной воды

Причиной отключений холодной воды 24 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».





Завтра с 09:00 до 12:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 3 по улице Филипченко – воду для питья подвезут по заявкам.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сокола – домах и помещениях №№ 1, 1/1, 1д, 1е, 1к, 1л, 2, 2б, 3а, 3б, 3б/1 3/2, 3/3, 3/4, 9, 9а, 9а/1, 9в, 9/1, 13, 13а, 15 на площади Заводской, №№ 1а, 1а/1, 1а/2, 32 по улице Дружбы, №№ 2, 3, 4, 6, 8 по улице Франко, №№ 1, 1а, 2, 3 по улице Курако, №№ 1, 2, 3, 4 по улице Челюскинцев, №№ 1, 2, 3, 4 в Больничном переулке, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а,21, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 1, 2, 3, 5 по улице Кутузова, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82 по улице Ушинского, №№ 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14а по улице Газина, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 по улице Аксакова, №№ 1, 3, 4 по улице Смыслова, № 7а по улице Брюллова, №№ 1а, 2, 4 по улице Мамина-Сибиряка, № 1а по улице Пожарского, №№ 1, 6 по улице Тамбовской, № 2 по улице Шоссейной, №№ 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76 по улице Бородинской.



Также без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Д. Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тянь-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-й Либкнехта, 2-й Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Энгельса, К. Цеткин, Баумана, переулков Курчатова, Теплого, Чугунного, Ракетного, Болотникова, Ермака, Полтавского, Свободного. Холодной воды не будет на участке трассы «Тамбов-Орел» (301 километр, АЗС «Газпром»), в котельных МУП «Липецк Теплосеть», «МЧС Свободный Сокол», «13 квартал», «Свободный Сокол», «Школа-интернат №2», ЦТП № 1 (Ушинского), ЦТП № 2 (40 лет Октября).



Цистерны с питьевой водой будут дежурить по нескольким адресам: по улице Ушинского, 10, улице 40 лет Октября, 41а и по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



