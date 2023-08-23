В Грязинском районе 82-летняя пенсионерка продавала квартиру и лишилась 300 тысяч рублей

А с карты пытавшейся сдать квартиру в аренду липчанки пропали 200 тысяч рублей.

Мошенники обманули 82-летнюю пенсионерку из Грязинского района и 35-летнюю липчанку.



По данным пресс-службы областного управления МВД, 82-летняя пенсионерка разместила на сайте объявлений информацию о продаже квартиры. На объявление откликнулся покупатель. Введя в заблуждение пенсионерку, он получил доступ к ее банковской карте, после чего она лишилась 300 тысяч рублей.



А 35-летняя липчанка разместила на сайте объявление о сдаче квартиры в аренду. С женщиной связался по телефону потенциальный съёмщик жилья и для перечисления задатка попросил потерпевшую предоставить номер банковской карты. После этого на телефон женщины стали поступать смс-сообщения с кодами, которые она передавала потенциальному арендатору. В результате женщина лишилась 200 тысяч рублей.



