Происшествия

19 минут назад

В Грязинском районе 82-летняя пенсионерка продавала квартиру и лишилась 300 тысяч рублей

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#мошенничество
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В Грязинском районе 82-летняя пенсионерка продавала квартиру и лишилась 300 тысяч рублей

А с карты пытавшейся сдать квартиру в аренду липчанки пропали 200 тысяч рублей.

Мошенники обманули 82-летнюю пенсионерку из Грязинского района и 35-летнюю липчанку.

По данным пресс-службы областного управления МВД, 82-летняя пенсионерка разместила на сайте объявлений информацию о продаже квартиры. На объявление откликнулся покупатель. Введя в заблуждение пенсионерку, он получил доступ к ее банковской карте, после чего она лишилась 300 тысяч рублей.

А 35-летняя липчанка разместила на сайте объявление о сдаче квартиры в аренду. С женщиной связался по телефону потенциальный съёмщик жилья и для перечисления задатка попросил потерпевшую предоставить номер банковской карты. После этого на телефон женщины стали поступать смс-сообщения с кодами, которые она передавала потенциальному арендатору. В результате женщина лишилась 200 тысяч рублей.

114
#мошенничество
1

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