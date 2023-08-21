Здоровье
сегодня, 15:14
От сибирской язвы в Липецкой области ежегодно прививают 237 человек
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Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Панинском районе Воронежской области.
Сегодня управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщило о случае заболевания человека сибирской язвой, зарегистрированном в Панинском районе.
«Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве.
В Воронежской области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.
Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, в Липецкой области случаев сибирской язвы нет, последний раз сибирскую язву у людей в нашем регионе выявляли в 1997 году. Поэтому опыт проведения противоэпидемических мероприятий по сибирской язве в нашем регионе тоже есть.
«В Липецкой области имеется необходимый запас лекарств, коечный фонд, обеспечена готовность медицинского персонала. Такая работа на постоянной основе ведётся по всем особо опасным инфекциям: таким, как холера, сибирская язва, чума, жёлтая лихорадка. От сибирской язвы в Липецкой области ежегодно прививают 237 человек, в том числе обвальщики мяса — специалисты по разделке туш, ветеринары. И переходящий остаток вакцины имеется в достаточном количестве», — рассказал Андрей Филатов.
Напомним, ранее управление ветеринарии Липецкой области сообщало, что в связи с опасностью заноса сибирской язвы ветеринары дополнительно проводят подворный обход, вакцинируют против сибирской язвы вновь выявленных животных, проводят разъяснительную беседу с населением по профилактике сибирской язвы и других особо опасных болезнях животных.
«Следует немедленно информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания животных, вынужденного убоя, падежа, сообщать о вновь приобретенных животных, вести их учет, проводить своевременно профилактические вакцинации и обработки», – отмечают в областном управлении.
Сибирская язва – острое инфекционное заболевание животных и человека с поражением кожного покрова, внутренних органов, легких, миндалин. Основным источником инфекции служат больные животные, трупы зараженных животных, почва, вода, предметы ухода. Человек заражается при уходе за животными, при снятии шкур, разделке туш, а также при употреблении в пищу продуктов животноводства, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, особенно приобретенных в несанкционированных местах торговли.
«Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве.
В Воронежской области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.
Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, в Липецкой области случаев сибирской язвы нет, последний раз сибирскую язву у людей в нашем регионе выявляли в 1997 году. Поэтому опыт проведения противоэпидемических мероприятий по сибирской язве в нашем регионе тоже есть.
«В Липецкой области имеется необходимый запас лекарств, коечный фонд, обеспечена готовность медицинского персонала. Такая работа на постоянной основе ведётся по всем особо опасным инфекциям: таким, как холера, сибирская язва, чума, жёлтая лихорадка. От сибирской язвы в Липецкой области ежегодно прививают 237 человек, в том числе обвальщики мяса — специалисты по разделке туш, ветеринары. И переходящий остаток вакцины имеется в достаточном количестве», — рассказал Андрей Филатов.
Напомним, ранее управление ветеринарии Липецкой области сообщало, что в связи с опасностью заноса сибирской язвы ветеринары дополнительно проводят подворный обход, вакцинируют против сибирской язвы вновь выявленных животных, проводят разъяснительную беседу с населением по профилактике сибирской язвы и других особо опасных болезнях животных.
«Следует немедленно информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания животных, вынужденного убоя, падежа, сообщать о вновь приобретенных животных, вести их учет, проводить своевременно профилактические вакцинации и обработки», – отмечают в областном управлении.
Сибирская язва – острое инфекционное заболевание животных и человека с поражением кожного покрова, внутренних органов, легких, миндалин. Основным источником инфекции служат больные животные, трупы зараженных животных, почва, вода, предметы ухода. Человек заражается при уходе за животными, при снятии шкур, разделке туш, а также при употреблении в пищу продуктов животноводства, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, особенно приобретенных в несанкционированных местах торговли.
2 149
Да,
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