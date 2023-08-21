Здоровье

сегодня, 15:14

От сибирской язвы в Липецкой области ежегодно прививают 237 человек

2 149
#сибирская язва
2
От сибирской язвы в Липецкой области ежегодно прививают 237 человек

Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Панинском районе Воронежской области.

Сегодня управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщило о случае заболевания человека сибирской язвой, зарегистрированном в Панинском районе.

«Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве.

В Воронежской области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, в Липецкой области случаев сибирской язвы нет, последний раз сибирскую язву у людей в нашем регионе выявляли в 1997 году. Поэтому опыт проведения противоэпидемических мероприятий по сибирской язве в нашем регионе тоже есть.

«В Липецкой области имеется необходимый запас лекарств, коечный фонд, обеспечена готовность медицинского персонала. Такая работа на постоянной основе ведётся по всем особо опасным инфекциям: таким, как холера, сибирская язва, чума, жёлтая лихорадка. От сибирской язвы в Липецкой области ежегодно прививают 237 человек, в том числе обвальщики мяса — специалисты по разделке туш, ветеринары. И переходящий остаток вакцины имеется в достаточном количестве», — рассказал Андрей Филатов.

Напомним, ранее управление ветеринарии Липецкой области сообщало, что в связи с опасностью заноса сибирской язвы ветеринары дополнительно проводят подворный обход, вакцинируют против сибирской язвы вновь выявленных животных, проводят разъяснительную беседу с населением по профилактике сибирской язвы и других особо опасных болезнях животных.

«Следует немедленно информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания животных, вынужденного убоя, падежа, сообщать о вновь приобретенных животных, вести их учет, проводить своевременно профилактические вакцинации и обработки», – отмечают в областном управлении.

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание животных и человека с поражением кожного покрова, внутренних органов, легких, миндалин. Основным источником инфекции служат больные животные, трупы зараженных животных, почва, вода, предметы ухода. Человек заражается при уходе за животными, при снятии шкур, разделке туш, а также при употреблении в пищу продуктов животноводства, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, особенно приобретенных в несанкционированных местах торговли.
2 149
#сибирская язва
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да,

36 минут назад
на другие болезни смотрят спустя рукава. Пришел в поликлинику на своих ногах, значит, здоров; открыл скорой помощи дверь войти в дом, значит, тоже здоров. И еще скажут ты хорошо выглядишь и не похож на больного.
ответить

Алкан лтз

сегодня, 15:32
Людей заширяли! То ковид то грипп то корь теперь и язва сибирская
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
27
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

«Еще бы пару дней, и новорожденный умер»: у малыша обнаружили редкую патологию органов дыхания
#областная детская больница
19
«Еще бы пару дней, и новорожденный умер»: у малыша обнаружили редкую патологию органов дыхания

14.08.2023 11:51

Здоровье
Липчанина спасли от паразита, занявшего половину его печени
#операция
30
Липчанина спасли от паразита, занявшего половину его печени

10.08.2023 14:26

Общество
«Больные не могут выйти на улицу — у нас карантин по ковиду!»
#коронавирус
35
«Больные не могут выйти на улицу — у нас карантин по ковиду!»

09.08.2023 16:55

Здоровье
Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?
#медицнская помощь
107
Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?

03.08.2023 15:54

Общество
В Липецкой области 1521 ребенок и 1833 взрослых пострадали от клещей
#клещи
2
В Липецкой области 1521 ребенок и 1833 взрослых пострадали от клещей

03.08.2023 14:42

Здоровье
В Липецкой области зарегистрировано уже 28 случаев кори и подозрения на корь
#корь
8
В Липецкой области зарегистрировано уже 28 случаев кори и подозрения на корь

01.08.2023 15:43

Здоровье