Общество
54 минуты назад
«Ломать — не строить»: сделанную меценатом дорогу между сёлами спустя год всё же разобрали
В конце прошлой недели асфальт срезал сам меценат по результатам заключенного в суде мирового соглашения.
На дороге Яблоново-Отскочное в конце минувшей недели всё же срезали уложенный в июне прошлого года асфальт. По словам местных жителей, срезанный асфальт с этой дороги был уложен на улице Солнечной села Отскочное.
Почти год назад — 5 сентября 2022 года мы рассказали, как жители двух населённых пунктов стеной встали на защиту новой дороги между сёлами Яблонево и Отскочное — они перегородили проезд приехавшей разбирать дорогу технике. Тогда остановить спецтранспорт и спасти дорогу удалось. Но почти спустя год дорогу всё же разобрали.
«Всё-таки срезали асфальт. Пошли против народа. Ведь мы так радовались этой дороге, а они просто-напросто убили всех на повал… Человек так старался сделать землякам приятное, но все добрые старания оказались напрасными — дорога испорчена! Но мы молчать не будем. Это все дойдет до Москвы», — написали в редакцию GOROD48 жители села Отскочное.
Ранее четырех с половиной километровая дорога между сёлами была насыпана из щебёнки. Но год назад — в июне 2022 года местный житель из добрых побуждений решил заасфальтировать ее за свой счет и потратил на это 15 миллионов рублей. Но оказалось, что участок протяженностью 250-300 метров проложенной меценатом асфальтовой дороги проходит по газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород» Донского управления магистральных газопроводов.
С жалобой на незаконно построенную дорогу в прокуратуру обратились газовики, и закон оказался на их стороне. Проходящая над газопроводом дорогу признали не отвечающей требованиям безопасности. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратура Краснинского района внесла представление в адрес контролирующего органа — управления дорог и транспорта Липецкой области, указав на нарушения при обустройстве этого участка дороги.
В свою очередь управление дорог и транспорта Липецкой области обратилось в суд с иском к спонсировавшему строительство предпринимателю, фактически проявившему самоуправство —самовольно обустроившему дорогу между сёлами без какого-либо согласования.
— К сожалению, участок дороги Яблоново – Отскочное проходит над газопроводом, причем очень важным: это экспортный магистральный газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» Донского управления магистральных газопроводов. Любые работы на этой дороге должны были быть согласованы, а газопровод – помещён в специальный защитный футляр. Обнаружив асфальтовое покрытие, газовики обратились в прокуратуру, прокуратура – к собственнику дороги, Управлению дорог и транспорта Липецкой области. Поскольку работы по укладке асфальта не были согласованы, Управление было вынуждено обратиться в суд с иском об устранении нарушений права собственности на недвижимое имущество. В результате стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик сам демонтировал уложенный асфальтобетон, – сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.
Почти год назад — 5 сентября 2022 года мы рассказали, как жители двух населённых пунктов стеной встали на защиту новой дороги между сёлами Яблонево и Отскочное — они перегородили проезд приехавшей разбирать дорогу технике. Тогда остановить спецтранспорт и спасти дорогу удалось. Но почти спустя год дорогу всё же разобрали.
«Всё-таки срезали асфальт. Пошли против народа. Ведь мы так радовались этой дороге, а они просто-напросто убили всех на повал… Человек так старался сделать землякам приятное, но все добрые старания оказались напрасными — дорога испорчена! Но мы молчать не будем. Это все дойдет до Москвы», — написали в редакцию GOROD48 жители села Отскочное.
Ранее четырех с половиной километровая дорога между сёлами была насыпана из щебёнки. Но год назад — в июне 2022 года местный житель из добрых побуждений решил заасфальтировать ее за свой счет и потратил на это 15 миллионов рублей. Но оказалось, что участок протяженностью 250-300 метров проложенной меценатом асфальтовой дороги проходит по газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород» Донского управления магистральных газопроводов.
С жалобой на незаконно построенную дорогу в прокуратуру обратились газовики, и закон оказался на их стороне. Проходящая над газопроводом дорогу признали не отвечающей требованиям безопасности. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратура Краснинского района внесла представление в адрес контролирующего органа — управления дорог и транспорта Липецкой области, указав на нарушения при обустройстве этого участка дороги.
В свою очередь управление дорог и транспорта Липецкой области обратилось в суд с иском к спонсировавшему строительство предпринимателю, фактически проявившему самоуправство —самовольно обустроившему дорогу между сёлами без какого-либо согласования.
— К сожалению, участок дороги Яблоново – Отскочное проходит над газопроводом, причем очень важным: это экспортный магистральный газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» Донского управления магистральных газопроводов. Любые работы на этой дороге должны были быть согласованы, а газопровод – помещён в специальный защитный футляр. Обнаружив асфальтовое покрытие, газовики обратились в прокуратуру, прокуратура – к собственнику дороги, Управлению дорог и транспорта Липецкой области. Поскольку работы по укладке асфальта не были согласованы, Управление было вынуждено обратиться в суд с иском об устранении нарушений права собственности на недвижимое имущество. В результате стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик сам демонтировал уложенный асфальтобетон, – сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.
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