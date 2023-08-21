Общество

54 минуты назад

«Ломать — не строить»: сделанную меценатом дорогу между сёлами спустя год всё же разобрали

4 994
#дорога #ремонт
4
«Ломать — не строить»: сделанную меценатом дорогу между сёлами спустя год всё же разобрали

В конце прошлой недели асфальт срезал сам меценат по результатам заключенного в суде мирового соглашения.  

На дороге Яблоново-Отскочное в конце минувшей недели всё же срезали уложенный в июне прошлого года асфальт. По словам местных жителей, срезанный асфальт с этой дороги был уложен на улице Солнечной села Отскочное.

Почти год назад — 5 сентября 2022 года мы рассказали, как жители двух населённых пунктов стеной встали на защиту новой дороги между сёлами Яблонево и Отскочное — они перегородили проезд приехавшей разбирать дорогу технике. Тогда остановить спецтранспорт и спасти дорогу удалось. Но почти спустя год дорогу всё же разобрали.

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«Всё-таки срезали асфальт. Пошли против народа. Ведь мы так радовались этой дороге, а они просто-напросто убили всех на повал… Человек так старался сделать землякам приятное, но все добрые старания оказались напрасными — дорога испорчена! Но мы молчать не будем. Это все дойдет до Москвы», — написали в редакцию GOROD48 жители села Отскочное.

Ранее четырех с половиной километровая дорога между сёлами была насыпана из щебёнки. Но год назад — в июне 2022 года местный житель из добрых побуждений решил заасфальтировать ее за свой счет и потратил на это 15 миллионов рублей. Но оказалось, что участок протяженностью 250-300 метров проложенной меценатом асфальтовой дороги проходит по газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород» Донского управления магистральных газопроводов.  

С жалобой на незаконно построенную дорогу в прокуратуру обратились газовики, и закон оказался на их стороне. Проходящая над газопроводом дорогу признали не отвечающей требованиям безопасности. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратура Краснинского района внесла представление в адрес контролирующего органа — управления дорог и транспорта Липецкой области, указав на нарушения при обустройстве этого участка дороги.

В свою очередь управление дорог и транспорта Липецкой области обратилось в суд с иском к спонсировавшему строительство предпринимателю, фактически проявившему самоуправство —самовольно обустроившему дорогу между сёлами без какого-либо согласования. 

— К сожалению, участок дороги Яблоново – Отскочное проходит над газопроводом, причем очень важным: это экспортный магистральный газопровод  «Уренгой  —  Помары  —  Ужгород» Донского управления магистральных газопроводов.  Любые работы на этой дороге должны были быть согласованы, а газопровод – помещён в специальный защитный футляр. Обнаружив асфальтовое покрытие, газовики обратились в прокуратуру, прокуратура – к собственнику дороги, Управлению дорог и транспорта Липецкой области.  Поскольку работы по укладке асфальта не были согласованы, Управление было вынуждено обратиться в суд с иском об устранении нарушений права собственности на недвижимое имущество. В результате стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик сам демонтировал уложенный асфальтобетон, – сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.
4 994
#дорога #ремонт
4

Комментарии (4)

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Всё правильно

3 минуты назад
Магистральный газопровод высокого давления. До 7,5 МПа. Эксплуатируется 30 лет. Случись авария, оно газовикам надо отвечать? Их первых спросят, почему молчали. А для дорог с разным покрытиям и требования разные по безопасности.
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Шкраб

3 минуты назад
Гость, не обратят. Там такие же "умные" сидят. Когда газовщики эту трубу клали, дорога там УЖЕ была, хоть и щебеночная. Значит, в кожух обязаны были поместить. В голове не укладывается. Этот меценат теперь сто раз подумает, делать ли добрые дела.
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Гость

28 минут назад
Идиотизм, по щебёнке люди ездили кожух защитный значит не нужен был, а по асфальту значит кожух нужен стал, надеюсь в Москве обратят внимание на наших очень "умных" некоторых руководителей
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санитар

42 минуты назад
Кажется, дорога в момент опустила и унизила всех официальных благодетелей, которые постоянно обещают, переносят сроки, увеличивают сметы, трубят по колхозному ТВ о каждом уложенном метре. А тут взяли и сделали.
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