Погода в Липецке

34 минуты назад

Циклон с Атлантики собьет жару и принесет в Липецкую область дожди

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#погода
Циклон с Атлантики собьет жару и принесет в Липецкую область дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики – ожидаются дожди различной интенсивности, грозы. Температура воздуха начнет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 августа - 20-22 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 22 августа – 18-20 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы, 23 августа – 17-19 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах возможен град, ночью туман. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек, при грозах местами до 17 м/сек. Ночью будет от +14 до +19 градусов, днем температура составит от +22 до +27 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ночью туман. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.

День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 5 градусов тепла.
332
#погода

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