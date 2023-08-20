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25 минут назад

В Липецкую область пришла непогода: в Ельце ливень с градом

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На Елец обрушился ливень, сопровождавшийся градом, упало дерево

На Елец обрушился ливень, сопровождавшийся градом, упало дерево

Как и обещали синоптики, в Липецкую область пришла непогода с дождями и порывистым ветром.

Ливень прошел в Ельце. Сопровождался он градом. На улице Новолипецкой на проезжую часть рухнуло дерево.

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В Липецке пока на улице +30, но тучки уже затягивают небо.


Фото и видео: vk.com/elec_online

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