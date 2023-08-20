В Липецкую область пришла непогода: в Ельце ливень с градом

На Елец обрушился ливень, сопровождавшийся градом, упало дерево

На Елец обрушился ливень, сопровождавшийся градом, упало деревоКак и обещали синоптики, в Липецкую область пришла непогода с дождями и порывистым ветром.Ливень прошел в Ельце. Сопровождался он градом. На улице Новолипецкой на проезжую часть рухнуло дерево.В Липецке пока на улице +30, но тучки уже затягивают небо.