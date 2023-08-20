Общество
25 минут назад
В Липецкую область пришла непогода: в Ельце ливень с градом
На Елец обрушился ливень, сопровождавшийся градом, упало дерево
На Елец обрушился ливень, сопровождавшийся градом, упало дерево
Как и обещали синоптики, в Липецкую область пришла непогода с дождями и порывистым ветром.
Ливень прошел в Ельце. Сопровождался он градом. На улице Новолипецкой на проезжую часть рухнуло дерево.
В Липецке пока на улице +30, но тучки уже затягивают небо.
Фото и видео: vk.com/elec_online
Как и обещали синоптики, в Липецкую область пришла непогода с дождями и порывистым ветром.
Ливень прошел в Ельце. Сопровождался он градом. На улице Новолипецкой на проезжую часть рухнуло дерево.
В Липецке пока на улице +30, но тучки уже затягивают небо.
Фото и видео: vk.com/elec_online