Погода в Липецке

сегодня, 17:01

Небольшие кратковременные дожди доберутся до Липецкой области завтра днем

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#Погода в Липецке
Небольшие кратковременные дожди доберутся до Липецкой области завтра днем

В ближайшие трое суток к Липецкой области приблизится циклон с Атлантики, атмосферное давление начнет падать – временами ожидаются кратковременные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 августа - 21-23 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 22 августа – 19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +14 до +19 градусов, днем температура составит от +27 до +32 градусов.

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем она составит от +29 до +31 градусов.

День 20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 5 градусов тепла.

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#Погода в Липецке

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