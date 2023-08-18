15-летняя девочка разбила автомобиль дальней родственницы

Теперь девушку обвиняют в угоне.





ОМВД России по Усманскому району возбудило уголовное дело об угоне в отношении 15-летней девушки. 14 августа она разбила автомобиль своей дальней родственницы.



В полицию с заявлением об угоне автомобиля «Опель Астра» обратилась 50-летняя жительница станции Дрязги. Оказалось, что машину угнала ее 15-летняя дальняя родственница.



«Девушка приехала на станцию Дрязги с подругой. У дома родственников, она увидела автомобиль и обнаружила, что водительская дверь не заперта. Она решила покататься на машине родственников, зашла к ним в дом и незаметно забрала ключи от автомобиля. Затем они с подругой поехали кататься по окрестным сёлам. Но через некоторое время ей пришлось бросить машину, так как она не справилась с управлением и врезалась в столб», — рассказали в полиции.



