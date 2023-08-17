18-летний мотоциклист врезался в «Инфинити»

Парень остался жив, после оказания медицинской помощи его отправили домой.





Вечером 16 августа в Липецке на улице Студеновской 18-летний мотоциклист врезался в стоящий автомобиль «Инфинити» 21-летнего водителя.

«Мотоциклист получил травмы, и после оказания помощи был отпущен», — сообщили в УГИБДД.



Днем на той же улице Студеновской 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Грейт Вол», сбила 9-летнего мальчика. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.



В Задонском районе около девяти утра на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Форд» под управлением 64-летнего мужчины и «Фольксваген» с 39-летним водителем. В аварии два пассажира «Фольксвагена», в том числе 14-летняя девочка, получили травмы.



«16 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3504 нарушения правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены четверо пьяных водителей, 148 — за неиспользование ремней безопасности.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3156 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зарегистрировано 30 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших», — сообщили в УГИБДД.



