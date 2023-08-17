Происшествия

сегодня, 09:54

18-летний мотоциклист врезался в «Инфинити»

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#авария #ДТП
18-летний мотоциклист врезался в «Инфинити»

Парень остался жив, после оказания медицинской помощи его отправили домой.

Вечером 16 августа в Липецке на улице Студеновской 18-летний мотоциклист врезался в стоящий автомобиль «Инфинити» 21-летнего водителя. 
«Мотоциклист получил травмы, и после оказания помощи был отпущен», — сообщили в УГИБДД.

Днем на той же улице Студеновской 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Грейт Вол», сбила 9-летнего мальчика. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.

В Задонском районе около девяти утра на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Форд» под управлением 64-летнего мужчины и «Фольксваген» с 39-летним водителем. В аварии два пассажира «Фольксвагена», в том числе 14-летняя девочка, получили травмы.

«16 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3504 нарушения правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены четверо пьяных водителей, 148 — за неиспользование ремней безопасности.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3156 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зарегистрировано 30 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших», — сообщили в УГИБДД.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Оля

3 минуты назад
Мотоциклистов никто не контролирует, ГИБДД они не интересны, на них летают по городу , рычат, создают аварии, люди и водители возмущены, начальников ГИБДД нужно менять.
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Mikl

5 минут назад
Не совпадает количество привлечений за нарушение правил ПДД и процентное соотношение от этого столкновений и получение травм водителями и пассажирами. Наверно все таки виноваты дураки и дороги в России?
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Вывод

15 минут назад
Пересадить юного мотоциклиста на самокат пожизненно
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Зачем Липецку Александр Невский?
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Зачем Липецку Александр Невский?
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