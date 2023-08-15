Общество

52 минуты назад

Маршруты №№2, 302, 33а и 346 изменятся на 14 дней

1 453
#общественный транспорт
3
Маршруты №№2, 302, 33а и 346 изменятся на 14 дней
Администрация Липецка сообщила об изменении в автобусных маршрутах №№2, 302, 33а и 346.

«В связи с ремонтом теплотрассы на улицы Франко с 15 по 29 августа в период с 09:30 до 16:00 движение автобусов маршрутов № 2, 302, 33а, 346 будет осуществляться до остановки «Площадь Горскова», — говорится в пресс-релизе администрации города.

1 453
#общественный транспорт
3

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нина

13 минут назад
Автобус №346 нужно изменить на постоянной основе до ост Стадион Сокол а не на Доменщиков. А на Доменщиков пусть едут №2 №33А №302.
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
106
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

На семи улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На семи улицах Липецка отключат холодную воду

3 минуты назад

Общество
Игорь Кремнев: «В животноводстве делаем ставку на развитие собственной селекции»
#сельское хозяйство #Игорь Кремнев
3
Игорь Кремнев: «В животноводстве делаем ставку на развитие собственной селекции»

23 минуты назад

Общество
В районе улицы Неделина из-за аварии на трубопроводе внепланово отключили холодную воду
#водоснабжение #отключения
5
В районе улицы Неделина из-за аварии на трубопроводе внепланово отключили холодную воду

48 минут назад

Общество
Детским садам и школам катастрофически не хватает медсестер
#медицина #образование
10
Детским садам и школам катастрофически не хватает медсестер

58 минут назад

Общество
Житель области потребовал компенсацию за захваченную банкоматом карту, суд встал на его строну
#банкомат #банковская карта
5
Житель области потребовал компенсацию за захваченную банкоматом карту, суд встал на его строну

сегодня, 16:18

Общество
Экологи объяснили, почему Матырское водохранилище стало зелено-голубым
#Матырское водохранилище
4
Экологи объяснили, почему Матырское водохранилище стало зелено-голубым

сегодня, 15:57

Общество