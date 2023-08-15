Маршруты №№2, 302, 33а и 346 изменятся на 14 дней

Администрация Липецка сообщила об изменении в автобусных маршрутах №№2, 302, 33а и 346.



«В связи с ремонтом теплотрассы на улицы Франко с 15 по 29 августа в период с 09:30 до 16:00 движение автобусов маршрутов № 2, 302, 33а, 346 будет осуществляться до остановки «Площадь Горскова», — говорится в пресс-релизе администрации города.



