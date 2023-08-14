Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»

Минпромторг сформировал негативную позицию относительно законопроекта о так называемой «честной цене». Речь идет о поправках в закон «О защите прав потребителей». Проект требует от торговли указывать на ценнике стоимость продукции за округленную единицу веса или объема — 1л или 1 кг.





Министерство промышленности и торговли раскритиковало документ, сказано в его письме в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента.



Плюс к этому, в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за 1 кг или 1 л не нужна потребителю, напомнил Минпромторг. Например, это кофе, чай, конфеты, жевательная резинка, чипсы и другое. Это усложнит восприятие стоимости таких товаров, предполагает регулятор. Это также следует учитывать, уверены в министерстве. Законопроект же не делает исключение для отдельных категорий товаров.



В итоге новая обязанность продавцов усложнит бизнес-процессы и, как следствие, спровоцирует рост цен на потребительском рынке: компании «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей», сказано в документе министерства.



«На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект», отмечено в письме ведомства. Вместе с тем Минпромторг предлагает ввести единый стандарт фасовки с для того, чтобы покупателям было легче сравнить цены на аналогичные товары разного объема или веса.



Проект должен защитить покупателей от производителей, которые сокращают упаковку, но не меняют стоимость товара. Документ подготовил и в начале июня внес в Госдуму вице-спикер ГД Борис Чернышев.Министерство промышленности и торговли раскритиковало документ, сказано в его письме в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. «Известия» ознакомились с ним . Фактически предлагаемое регулирование возлагает на розницу обязанность производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции, выкладка товаров и подготовка ценников подорожают, сказано в нем. Процесс должен быть автоматизирован, а значит возникнут новые издержки — на модернизацию учетных систем, это также заложат в конечную стоимость товаров.Плюс к этому, в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за 1 кг или 1 л не нужна потребителю, напомнил Минпромторг. Например, это кофе, чай, конфеты, жевательная резинка, чипсы и другое. Это усложнит восприятие стоимости таких товаров, предполагает регулятор. Это также следует учитывать, уверены в министерстве. Законопроект же не делает исключение для отдельных категорий товаров.В итоге новая обязанность продавцов усложнит бизнес-процессы и, как следствие, спровоцирует рост цен на потребительском рынке: компании «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей», сказано в документе министерства.«На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект», отмечено в письме ведомства. Вместе с тем Минпромторг предлагает ввести единый стандарт фасовки с для того, чтобы покупателям было легче сравнить цены на аналогичные товары разного объема или веса.