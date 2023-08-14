Происшествия

32 минуты назад

Шпаргалка на ЕГЭ обошлась педагогу в 20 000 рублей

3 300
#ЕГЭ #штраф
Шпаргалка на ЕГЭ обошлась педагогу в 20 000 рублей

Суд оштрафовал педагога, дежурившего на ЕГЭ по химии, за списывавшего выпускника. Ранее сам выпускник был оштрафован за шпаргалку на 3 000 рублей.

Мировой судья судебного участка №15 Советского судебного района Липецка признал должностное лицо — организатора ЕГЭ виновным в нарушение требований к ведению образовательной деятельности (ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ ) и оштрафовал на 20 000 рублей.

Речь напомним, идет о педагоге, в присутствии которого 26 мая на ЕГЭ по химии в школе №2 выпускник воспользовался шпаргалкой

«Судом установлено, что один из участников экзамена пользовался шпаргалкой, а организатор не предпринял мер к тому, чтобы эти действия пресечь. Нарушение порядка проведения ЕГЭ было зафиксировано наблюдателем. Педагог, допустившая списывание на экзамене, вину признала», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Сам выпускник также понес административную ответственность. В июле мировой судья оштрафовала его по той же статье КоАП на 3 000 рублей.

3 300
#ЕГЭ #штраф

Комментарии (3)

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гость***

5 минут назад
Обиженный наблюдатель - у самого жизнь не удалась, дай другим подпоганю.
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Антон

8 минут назад
Ирина, ну так учитель не только зарплату получил. Отдал ползарплатв: половина осталась, плюс взятка от родителей. Вмё в норме. Но обидно, что немного с "минусом".
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Ирина

12 минут назад
Получил учитель зарплату и отдал её. На что жить... прям "гордость" за нашу систему ... "спасибо"
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