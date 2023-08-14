32 минуты назад
Шпаргалка на ЕГЭ обошлась педагогу в 20 000 рублей
Суд оштрафовал педагога, дежурившего на ЕГЭ по химии, за списывавшего выпускника. Ранее сам выпускник был оштрафован за шпаргалку на 3 000 рублей.
Речь напомним, идет о педагоге, в присутствии которого 26 мая на ЕГЭ по химии в школе №2 выпускник воспользовался шпаргалкой.
«Судом установлено, что один из участников экзамена пользовался шпаргалкой, а организатор не предпринял мер к тому, чтобы эти действия пресечь. Нарушение порядка проведения ЕГЭ было зафиксировано наблюдателем. Педагог, допустившая списывание на экзамене, вину признала», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Сам выпускник также понес административную ответственность. В июле мировой судья оштрафовала его по той же статье КоАП на 3 000 рублей.
гость***
Антон
Ирина