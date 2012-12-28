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Происшествия
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сегодня, 10:21
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Европейский автомобиль обернулся для липчанина потерей миллиона рублей
Житель Липецка поверил в быструю доставку иномарки из-за границы, но в итоге остался без денег и без машины.
После общения с представителем фирмы в мессенджере липчанин остановил выбор на модели «Фольксваген», которую обещали доставить из ФРГ в сжатые сроки, а менеджер выслал ему контракт на двух языках с чёткими этапами платежей.
Мужчина подписал бумаги, после чего получил уведомление об отправке авто, а затем ему стали поступать звонки от якобы таможенного брокера с просьбой перечислить 24 тысячи за оформление.
Вскоре последовал счёт уже на 832 тысячи за саму машину, однако в день передачи вместо ключей клиенту сообщили, что на границе с Белоруссией груз задержан без дополнительного взноса в 600 тысяч.
Мужчина отказался платить, указав на отсутствие таких условий в договоре, но ему предложили внести хотя бы половину запрошенной суммы, что и послужило поводом для визита в полицию – итоговый ущерб от мошеннических действий превысил 1 млн 80 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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