Европейский автомобиль обернулся для липчанина потерей миллиона рублей

Житель Липецка поверил в быструю доставку иномарки из-за границы, но в итоге остался без денег и без машины.

В отдел полиции №4 Липецка обратился 60-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что нашёл в сети ресурс, предлагающий услуги по ввозу транспорта из Европы.После общения с представителем фирмы в мессенджере липчанин остановил выбор на модели «Фольксваген», которую обещали доставить из ФРГ в сжатые сроки, а менеджер выслал ему контракт на двух языках с чёткими этапами платежей.Мужчина подписал бумаги, после чего получил уведомление об отправке авто, а затем ему стали поступать звонки от якобы таможенного брокера с просьбой перечислить 24 тысячи за оформление.Вскоре последовал счёт уже на 832 тысячи за саму машину, однако в день передачи вместо ключей клиенту сообщили, что на границе с Белоруссией груз задержан без дополнительного взноса в 600 тысяч.Мужчина отказался платить, указав на отсутствие таких условий в договоре, но ему предложили внести хотя бы половину запрошенной суммы, что и послужило поводом для визита в полицию – итоговый ущерб от мошеннических действий превысил 1 млн 80 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Липецкой области.