Ковёр среди сосен: Александр Карелин и руководители региона обсудили создание в «Прометее» базы для борцов

Такая база может действовать в холодные сезоны, чтобы не мешать летнему детскому отдыху. Именитые борцы получат современный комплекс для тренировочных сборов, а подрастающие липецкие спортсмены — уникальный опыт.

16 июля санаторно-оздоровительный комплекс «Прометей» принимал легендарного спортсмена Александра Карелина. В лагерь трёхкратный олимпийский чемпион приехал по приглашению спикера регионального заксобрания Владимира Серикова как куратор партпроекта «Выбор сильных». Карелин — сенатор и курирует проект на федеральном уровне.Инициатива по возрождению «Прометея» получила поддержку во время Дней Липецкой области в Совете Федерации, когда проект дальнейшей реконструкции лагеря одобрила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. После этого лагерь попал в реестр объектов капитального строительства, и на его обновление из федерального бюджета направили 370,9 млн рублей. Уже в этом году на 142,7 миллиона приведут в порядок пять спальных корпусов и столовую.В регионе проект «Выбор сильных» координирует председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. Главная цель «Выбора сильных» — сделать занятия единоборствами (самбо, дзюдо, спортивной борьбой) максимально доступными, улучшить материально-техническую базу залов и вовлечь молодёжь в системные тренировки.Вместе с губернатором Игорем Артамоновым и Владимиром Сериковым Карелин прошёл по территории «Прометея» от стадиона и спортплощадок до жилых корпусов.— Сегодня мы с особой гордостью принимаем в «Прометее» Александра Александровича Карелина — человека, который является синонимом победы и настоящей силы. Для нас большая честь показать ему не только возрождённый лагерь, но и современные возможности для развития спорта, особенно борьбы, — сказал Игорь Артамонов.По словам Игоря Артамонова, «Прометей» сегодня — пример того, как совместные усилия власти, бизнеса и общества могут дать новый импульс развитию региона. В лагере созданы уникальные условия: есть всё необходимое для тренировок по разным видам спорта, обучения, реабилитации, а диджитал-центр позволяет использовать новейшие технологии для подготовки спортсменов.— Мы уверены, что этот лагерь станет символом новой эпохи — эпохи сильных, здоровых и ответственных людей. И то, что здесь побывал Александр Александрович Карелин, придаёт нашему проекту особый смысл. Спасибо всем, кто участвовал в этом большом деле! — добавил губернатор.Владимир Сериков рассказал о проекте «Выбор сильных»:— «Выбор сильных» придуман и реализуется под началом Александра Александровича Карелина, нашей легенды. Для меня было вдвойне, даже втройне приятно чуть больше года назад получить неожиданный звонок от Александра Александровича. Он предложил мне возглавить этот проект в Липецкой области. Я ему ответил, что сочту за честь! Уникальность же проекта в том, что он объединяет три самых популярных вида борьбы: классику, дзюдо и самбо. Такая синергия даст хороший толчок развитию всех трёх видов спорта. К тому же в залах и на ковре ребятам прививаются правильные ценности — здорового образа жизни, любви к Родине, желания прославлять область.Александр Карелин, Игорь Артамонов и Владимир Сериков обсудили возможность создания на базе «Прометея» центра борьбы. Идея заключается в том, чтобы российские борцы проводили в лагере тренировочные сборы осенью, зимой и весной — так, чтобы не мешать детскому летнему отдыху.— Здесь есть всё необходимое: лес, вода, отличные спортивные поля, залы, медицинский корпус для восстановительной терапии. Есть лишь некоторые законодательные ограничения по совмещению детского лагеря и выездных спортивных сборов. Будем работать над этим вопросом. Возможно, ребята-борцы даже смогут приезжать сюда на сборы под началом Сан Саныча, — добавил Владимир Сериков.Сам же легендарный «Сан Саныч» идею поддержал.— Предложение продолжить советскую традицию — чтобы ребята-борцы приезжали сюда вне школьных каникул, — имеет перспективу. Я, как руководитель ряда спортивных проектов, понимаю, что это правильное применение лагеря. Ребята-борцы будут приезжать, конкурировать между собой, смотреть на сверстников, получать сильные впечатления. Липецкая область — удивительный пример, даже феномен: здесь сохранена тренерская школа. Неделю назад Михаил Шкарин, воспитанник липецкой школы борьбы, стал чемпионом Европы, и сегодня, кстати, он отмечает своё 20-летие. Не постесняюсь этого определения: он доморощенный, представитель спортивной династии. Его старший брат хорошо боролся, отец — тренер, сегодня уже спортивный организатор. Один из моих самых сложных конкурентов — Алексей Иванович Колесников, воспитанник именно липецкой школы борьбы. Школа здесь замечательная. Не могу сказать, что все так стабильны, как Колесников или Шкарины, но при поддержке губернатора и молодого спикера облсовета, думаю, есть все перспективы сделать так, чтобы представителей от Липецкой области в национальной команде стало намного больше.Кстати, «один из самых сложных конкурентов» Карелина по олимпийской сборной Алексей Колесников тоже приехал в «Прометей». Он — советник сенатора.— Я здесь был лет двадцать назад — отдыхал, тренировался. Изменилось всё настолько, что я уже не узнаю места по старым ориентирам. Обновлённый лагерь — пример того, как нужно правильно использовать средства. Мы видим кучу ребят, которые довольны, которым нравится отдыхать. Важно, чтобы каждый лагерь в стране, и в Липецкой области в частности, стал таким, — оценил увиденное президент Федерации спортивной борьбы Липецкой области Алексей Колесников.После экскурсии и общения с детьми в формате «вопрос-ответ» Карелин отправился в Елец. В «Прометее» он успел сказать, как несправедливо, что все знают борца Ивана Поддубного, но часто забывают первого русского борца-медалиста Олимпийских игр, ельчанина Александра Петрова (он взял серебро по греко-римской борьбе в Лондоне в 1908 году). Продолжение визита состоялось в спорткомплексе, носящем имя того самого Петрова.Трибуны были забиты до отказа. Дети и взрослые, спортсмены и тренеры сидели даже в проходах. Атмосфера стала совсем домашней, когда из зала спросили:— Какой ваш самый любимый приём?— Приём пищи! — мгновенно отшутился Карелин и рассказал, как каждый день поддерживает форму.— Не стесняйтесь быть сильным — это очень интересно. Я встаю каждый день в шесть утра на тренировку, потому что мне нужно на работу к девяти часам. Два часа тренируюсь, потом еду на службу. Для чего? Чтобы быть сильным. Ради этого интересно жить! Мотивация появляется сама собой. Если кто-то из вас сохранит желание завтра прийти в зал — идите. Борьба, дзюдо, самбо, плавание, футбол — занимайтесь спортом, будьте сильными. Вам предложат поехать на Олимпийские игры — не отказывайтесь. Это интересно, вы даже не представляете, как это здорово. Я сам из Новосибирска, благодаря труду в спорте объездил весь мир. Теперь рассказываю об этом вам, — наставлял ребят Сан Саныч.Легендарный чемпион быстро расположил к себе юных борцов. Разговор вышел далеко за рамки ковра: он честно признался, что в детстве не любил читать. Но однажды на тренировке сломал ногу, появилось много свободного времени, и он открыл для себя книги.— Я прочитал одну книгу, вторую — и больше с ними не расставался. Пахал на тренировках, а после читал. Узнавал о мире, учился, расширял кругозор.После разговора Александр Карелин и Михаил Шкарин, неделю назад выигравший чемпионат Европы в македонском Скопье, провели мастер-классы для юных борцов. А затем состоялись награждение спортсменов региона и долгая фото- и автограф-сессия.— В Ельце и районе очень сильная школа самбо и дзюдо, есть точки роста по классической борьбе, — подвёл итог Владимир Сериков. — Встреча со спортсменами такого масштаба как Карелин — настоящее событие. Уверен: слова Александра Александровича зажгут у елецких мальчишек огонь любви к спорту. Дай Бог, они будут прославлять наш регион далеко за пределами страны!