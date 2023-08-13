Общество

сегодня, 11:33

Итоги недели: цены

11 472
#цены #дороже/дешевле
1
Итоги недели: цены

И снова нас неприятно удивили цены на мясо. Они неуклонно стремятся вверх.

В конце недели мы опять обошли сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, чтобы выяснить, как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Оказалось, что за первую неделю августа корзина дешевых продуктов подросла в цене 86 рублей 96 копеек, дорогих — на 86 рублей 63 копейки. Рост произошел за счет мяса. 

Стоимость_набора_продуктов_full_13.08.23.jpg

Стоимость_набора_продуктов_max_13.08.23.jpg

На рынке карбонад предлагали уже по 750 рублей за килограмм! Существенно подорожали и куры, в одном из магазинов низких цен сразу на 23 рубля! Мясо индейки также растет в цене. В корзине дешевых продуктов — на 14 рублей.  

— Вы что хотите от нас услышать? О курсе доллара? О закупочных ценах? О ценах на зерно? — раздраженно отвечали на вопрос о причинах подорожания  продавцы индюшатины. 

Роста цен на мясо кур аналитики объясняют подорожанием кормовых добавок, многие из которых покупаются за валюту, а также оборудования и расходников к нему. Производителям приходится компенсировать свои издержки. К тому же Беларусь ограничила поставки мяса птицы. И еще одна причина — все больше жителей страны отказываются от дорогого мяса в пользу птицы, таким образом увеличивая на нее спрос. 
В объяснении роста цен на свинину те же аналитики помимо прочих причины называют дефицит кадров, из-за которого производители вынуждены поднимать зарплаты, чтобы привлечь работников.   

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Заметили мы и другую тенденцию: полки с дешевыми продуктами пустеют уже с утра.

В одном из магазинов мы встретили представителей Общероссийского народного фронта, директоров магазинов и  начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Екатерину Мещерякову, которые оценивали работу проекта «Агрегатор». С помощью этого сервиса на прилавки федеральных сетей поступают продукты местных товаропроизводителей.      

К внушительной делегации у нас был только один вопрос, почему цены на местные продукты порой, выше, чем даже на импортные? Подобную диспропорцию мы как-то заметили со сливочным маслом.

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— Местная продукция качественнее. Это можно видеть даже по небольшому сроку годности, в отличие от привозной, с огромными сроками годности, — ответили нам.

Впрочем, такая диспропорция не касается овощей и фруктов. На этой неделе цены на бананы, вслед за долларом, перевалили психологическую отметку в сто рублей. А вот местные овощи и фрукты подешевели.

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На центральном рынке витает запах яблок. Их на прилавках становится все больше и больше. Продавцы других фруктов стараются перещеголять друг друга рекламными предложениями, например, мы увидели абрикосы — «розовые щечки». Не отстают от них и продавцы овощей:

—  Деревенские овощи! На выбор своей рукой! 

— Берем помидоры! Кто не успел? — звучит на рынке.

А один продавец даже снабдил отдельной ценой каждую головку чеснока.

11 472
#цены #дороже/дешевле
1

Комментарии (12)

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Безмасочник

6 минут назад
Ветеран, у нас Меркурий очень дорогой.
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Спасибо

6 минут назад
Нашему ......
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Ветеран

10 минут назад
Липецкий сахар дороже привозного, липецкие яйца дороже привозных, даже хлеб из Воронежа дешевле и вкуснее. Пичем тут местные производители, если они совсем оборзели.
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Ветеран

10 минут назад
Липецкий сахар дороже привозного, липецкие яйца дороже привозных, даже хлеб из Воронежа дешевле и вкуснее. Пичем тут местные производители, несли они совсем оборзели.
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Липчанин

12 минут назад
Коммунист, а по Ютубу говорят, что мы в изоляции, и от нас даже узбеки шарахаются. Я запутался.
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Безмасочник

16 минут назад
Законы сейчас такие, что домашнее мясо крестьянину легально продать стало практически невозможно. Хоть цены и растут, радости от этого мало.
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123654

26 минут назад
А где продают 200 г сливочного масла по 49 руб? Я тоже такое хочу!
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Коммунист

47 минут назад
Липчанин, обком перешёл в расчеты на у.е.
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А это счёт связанно?

50 минут назад
Липчанин, Но однако же работают за рубли и здесь и некоторых не выгонишь обратно.
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Советская

58 минут назад
При последнем отключением воды цена обычной 5 литровой бутылки в Пяторочке прыгнула на отметку 130 руб. Когда она стоила 58руб.
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