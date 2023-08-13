Общество
сегодня, 11:33
Итоги недели: цены
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И снова нас неприятно удивили цены на мясо. Они неуклонно стремятся вверх.
В конце недели мы опять обошли сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, чтобы выяснить, как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.
Оказалось, что за первую неделю августа корзина дешевых продуктов подросла в цене 86 рублей 96 копеек, дорогих — на 86 рублей 63 копейки. Рост произошел за счет мяса.
На рынке карбонад предлагали уже по 750 рублей за килограмм! Существенно подорожали и куры, в одном из магазинов низких цен сразу на 23 рубля! Мясо индейки также растет в цене. В корзине дешевых продуктов — на 14 рублей.
— Вы что хотите от нас услышать? О курсе доллара? О закупочных ценах? О ценах на зерно? — раздраженно отвечали на вопрос о причинах подорожания продавцы индюшатины.
Роста цен на мясо кур аналитики объясняют подорожанием кормовых добавок, многие из которых покупаются за валюту, а также оборудования и расходников к нему. Производителям приходится компенсировать свои издержки. К тому же Беларусь ограничила поставки мяса птицы. И еще одна причина — все больше жителей страны отказываются от дорогого мяса в пользу птицы, таким образом увеличивая на нее спрос.
В объяснении роста цен на свинину те же аналитики помимо прочих причины называют дефицит кадров, из-за которого производители вынуждены поднимать зарплаты, чтобы привлечь работников.
Заметили мы и другую тенденцию: полки с дешевыми продуктами пустеют уже с утра.
В одном из магазинов мы встретили представителей Общероссийского народного фронта, директоров магазинов и начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Екатерину Мещерякову, которые оценивали работу проекта «Агрегатор». С помощью этого сервиса на прилавки федеральных сетей поступают продукты местных товаропроизводителей.
К внушительной делегации у нас был только один вопрос, почему цены на местные продукты порой, выше, чем даже на импортные? Подобную диспропорцию мы как-то заметили со сливочным маслом.
— Местная продукция качественнее. Это можно видеть даже по небольшому сроку годности, в отличие от привозной, с огромными сроками годности, — ответили нам.
Впрочем, такая диспропорция не касается овощей и фруктов. На этой неделе цены на бананы, вслед за долларом, перевалили психологическую отметку в сто рублей. А вот местные овощи и фрукты подешевели.
На центральном рынке витает запах яблок. Их на прилавках становится все больше и больше. Продавцы других фруктов стараются перещеголять друг друга рекламными предложениями, например, мы увидели абрикосы — «розовые щечки». Не отстают от них и продавцы овощей:
— Деревенские овощи! На выбор своей рукой!
— Берем помидоры! Кто не успел? — звучит на рынке.
А один продавец даже снабдил отдельной ценой каждую головку чеснока.
Оказалось, что за первую неделю августа корзина дешевых продуктов подросла в цене 86 рублей 96 копеек, дорогих — на 86 рублей 63 копейки. Рост произошел за счет мяса.
На рынке карбонад предлагали уже по 750 рублей за килограмм! Существенно подорожали и куры, в одном из магазинов низких цен сразу на 23 рубля! Мясо индейки также растет в цене. В корзине дешевых продуктов — на 14 рублей.
— Вы что хотите от нас услышать? О курсе доллара? О закупочных ценах? О ценах на зерно? — раздраженно отвечали на вопрос о причинах подорожания продавцы индюшатины.
Роста цен на мясо кур аналитики объясняют подорожанием кормовых добавок, многие из которых покупаются за валюту, а также оборудования и расходников к нему. Производителям приходится компенсировать свои издержки. К тому же Беларусь ограничила поставки мяса птицы. И еще одна причина — все больше жителей страны отказываются от дорогого мяса в пользу птицы, таким образом увеличивая на нее спрос.
В объяснении роста цен на свинину те же аналитики помимо прочих причины называют дефицит кадров, из-за которого производители вынуждены поднимать зарплаты, чтобы привлечь работников.
Заметили мы и другую тенденцию: полки с дешевыми продуктами пустеют уже с утра.
В одном из магазинов мы встретили представителей Общероссийского народного фронта, директоров магазинов и начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Екатерину Мещерякову, которые оценивали работу проекта «Агрегатор». С помощью этого сервиса на прилавки федеральных сетей поступают продукты местных товаропроизводителей.
К внушительной делегации у нас был только один вопрос, почему цены на местные продукты порой, выше, чем даже на импортные? Подобную диспропорцию мы как-то заметили со сливочным маслом.
— Местная продукция качественнее. Это можно видеть даже по небольшому сроку годности, в отличие от привозной, с огромными сроками годности, — ответили нам.
Впрочем, такая диспропорция не касается овощей и фруктов. На этой неделе цены на бананы, вслед за долларом, перевалили психологическую отметку в сто рублей. А вот местные овощи и фрукты подешевели.
На центральном рынке витает запах яблок. Их на прилавках становится все больше и больше. Продавцы других фруктов стараются перещеголять друг друга рекламными предложениями, например, мы увидели абрикосы — «розовые щечки». Не отстают от них и продавцы овощей:
— Деревенские овощи! На выбор своей рукой!
— Берем помидоры! Кто не успел? — звучит на рынке.
А один продавец даже снабдил отдельной ценой каждую головку чеснока.
11 472
Комментарии (12)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Безмасочник
Спасибо
Ветеран
Ветеран
Липчанин
Безмасочник
123654
Коммунист
А это счёт связанно?
Советская