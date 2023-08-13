Итоги недели: цены

И снова нас неприятно удивили цены на мясо. Они неуклонно стремятся вверх.



В конце недели мы опять обошли сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, чтобы выяснить, как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.Оказалось, что за первую неделю августа корзина дешевых продуктов подросла в цене 86 рублей 96 копеек, дорогих — на 86 рублей 63 копейки. Рост произошел за счет мяса.На рынке карбонад предлагали уже по 750 рублей за килограмм! Существенно подорожали и куры, в одном из магазинов низких цен сразу на 23 рубля! Мясо индейки также растет в цене. В корзине дешевых продуктов — на 14 рублей.— Вы что хотите от нас услышать? О курсе доллара? О закупочных ценах? О ценах на зерно? — раздраженно отвечали на вопрос о причинах подорожания продавцы индюшатины.Роста цен на мясо кур аналитики объясняют подорожанием кормовых добавок, многие из которых покупаются за валюту, а также оборудования и расходников к нему. Производителям приходится компенсировать свои издержки. К тому же Беларусь ограничила поставки мяса птицы. И еще одна причина — все больше жителей страны отказываются от дорогого мяса в пользу птицы, таким образом увеличивая на нее спрос.В объяснении роста цен на свинину те же аналитики помимо прочих причины называют дефицит кадров, из-за которого производители вынуждены поднимать зарплаты, чтобы привлечь работников.В одном из магазинов мы встретили представителей Общероссийского народного фронта, директоров магазинов и начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Екатерину Мещерякову, которые оценивали работу проекта «Агрегатор». С помощью этого сервиса на прилавки федеральных сетей поступают продукты местных товаропроизводителей.К внушительной делегации у нас был только один вопрос, почему цены на местные продукты порой, выше, чем даже на импортные? Подобную диспропорцию мы как-то заметили со сливочным маслом.— Местная продукция качественнее. Это можно видеть даже по небольшому сроку годности, в отличие от привозной, с огромными сроками годности, — ответили нам.Впрочем, такая диспропорция не касается овощей и фруктов. На этой неделе цены на бананы, вслед за долларом, перевалили психологическую отметку в сто рублей. А вот местные овощи и фрукты подешевели.На центральном рынке витает запах яблок. Их на прилавках становится все больше и больше. Продавцы других фруктов стараются перещеголять друг друга рекламными предложениями, например, мы увидели абрикосы — «розовые щечки». Не отстают от них и продавцы овощей:— Деревенские овощи! На выбор своей рукой!— Берем помидоры! Кто не успел? — звучит на рынке.А один продавец даже снабдил отдельной ценой каждую головку чеснока.