В Липецке в пруду нашли тело охранника

60-летний мужчина злоупотреблял спиртным.

Вчера в пруду за железнодорожным вокзалом нашли мертвым 60-летнего мужчину в форме ЧОПа. Причины его смерти выясняет СУ СК РФ по Липецкой области.



- Личность умершего установлена. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Криминалисты не нашли на его теле следов насилия. Сейчас судебные медики определяются с причиной его смерти, - сообщили GOROD48 в ведомстве.