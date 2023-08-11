Происшествия
34 минуты назад
В Липецке в пруду нашли тело охранника
60-летний мужчина злоупотреблял спиртным.
Вчера в пруду за железнодорожным вокзалом нашли мертвым 60-летнего мужчину в форме ЧОПа. Причины его смерти выясняет СУ СК РФ по Липецкой области.
- Личность умершего установлена. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Криминалисты не нашли на его теле следов насилия. Сейчас судебные медики определяются с причиной его смерти, - сообщили GOROD48 в ведомстве.
- Личность умершего установлена. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Криминалисты не нашли на его теле следов насилия. Сейчас судебные медики определяются с причиной его смерти, - сообщили GOROD48 в ведомстве.
Народная мудрость