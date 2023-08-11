Происшествия

34 минуты назад

В Липецке в пруду нашли тело охранника

1 834
#труп
1
В Липецке в пруду нашли тело охранника

60-летний мужчина злоупотреблял спиртным.

Вчера в пруду за железнодорожным вокзалом нашли мертвым 60-летнего мужчину в форме ЧОПа. Причины его смерти выясняет СУ СК РФ по Липецкой области.

- Личность умершего установлена. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Криминалисты не нашли на его теле следов насилия. Сейчас судебные медики определяются с причиной его смерти, - сообщили GOROD48 в ведомстве.
1 834
#труп
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Народная мудрость

21 минуту назад
Пьяному море по колено,а лужа-по уши.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Похитителя дынь задержали в Ельце
#кража
Похитителя дынь задержали в Ельце

11 минут назад

Происшествия
Задержание подозреваемых в браконьерстве: возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия
#браконьерство
3
Задержание подозреваемых в браконьерстве: возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия

29 минут назад

Происшествия
Стали известны подробности ДТП у Косыревского кладбища
#ДТП #грузовик
12
Стали известны подробности ДТП у Косыревского кладбища

сегодня, 13:28

Происшествия
Уличный приставала напал на отказавшую ему липчанку и растоптал ее телефон
#грабеж
14
Уличный приставала напал на отказавшую ему липчанку и растоптал ее телефон

сегодня, 12:52

Происшествия
«КамАЗ» с навозом перегородил дорогу под Липецком
#ДТП #грузовик
9
«КамАЗ» с навозом перегородил дорогу под Липецком

сегодня, 12:15

Происшествия
На улице Набережной горел жилой дом
#МЧС #пожар
На улице Набережной горел жилой дом

сегодня, 10:34

Происшествия