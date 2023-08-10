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Липецкая вечЁрка: адова пробка, паразит в печени и замурованная комната в театре
Сегодня, 10 августа, дорожники пытались победить пробку, врачи рассказали, как избавили пациента от паразита, занявшего половину его печени, а в театре драмы имени Льва Толстого обнаружили замурованную комнату.
Наш коллега также оказался в числе пострадавших, в пробке он провел четыре часа.
— Вчера три часа стояла в пробке на дамбе, сегодня утром 2,5 часа. Это издевательство над людьми. Очередной раз наблюдаем ужасное отношение властей к народу. Хочется спросить, когда этот бардак закончится. Почему даже регулировщиков не было и нет?! — возмутилась Анна.
— Безответственное, решение об одновременном ремонте двух мостов и не продумана логистика объезда! Тендеры выигрывают неслучайные организации, 200 метров будут месяц ремонтировать. Решить ситуацию только срочным круглосуточным ремонтом за личный счёт причастных лиц к его организации. Позорище Липецким властям! — считает Гость.
— Спасибо Городу 48, что хоть они эту проблему освещают, — поблагодарил Землянин.
Сегодня утром пробка продолжилась. Но ближе к обеду рассосалась, как ни странно, из-за того, что кто-то украл аккумулятор реверсивного светофора и автомобили поехали по двум полосам.
Однако светофор оперативно починили. Примерно в это же время «ФКУ Упрдор Москва-Харьков» — заказчик ремонтных работ, уточнил, что двухполосное движение на мосту у сселковской развязки будет восстановлено к 12 августа, так что ждать придется недолго.
А к вечеру стало известно, что движение по двум полосам на мосту на перед Сселками возобновят 13 августа. Этот мост находится в федеральном подчинении и давно нуждался в ремонте, о начале которого ни заказчик, ни подрядчик не уведомили региональные власти.
Сегодня, кстати, строители пообещали реверсивное движение не запускать — дорожники обойдутся без него. А вот уже в пятницу вечером реверс заработает снова. А злополучная пробка на проблемном месте наметилась вновь
Врачи областной клинической больницы показали впечатляющее видео операции.
Они спасли жизнь 43-летнего липчанина, в печени которого поселился паразит — ленточный червь эхинококка. Операцию выполнили заместитель главного врача больницы по хирургии Сергей Чигрин и врач-хирург Алексей Сундеев. Подобные хирургические вмешательства в регионе крайне редкие — не чаще двух в год.
— Молодцы! Поклон и уважение врачам! Аж мурашки по коже от видео, — поблагодарил Гость.
А в театре драмы имени Льва Тостого вдруг обнаружили тайную комнату. Во время разбора подсобного помещения под лестницей рабочие нашли пустоты. Когда разобрали кладку, увидели помещение площадью, примерно 15 квадратных метров. Судя по тому, что оно было без отделки, его никогда не использовали.
В театре теперь ждут решения экспертов, которые должны ответить на вопрос, можно ли использовать «тайную комнату» под расширение кассового зала, или большое подсобное помещение.
На завтра синоптики прогнозируют в Липецке до +29 градусов, облегчение могут принести только кратковременные дожди.
И обратите внимание, из-за ремонта теплотрассы с 14 по 31 августа перекрывается движение по улице Меркулова у дома № 13а на улице Водопьянова (выезд с улицы Меркулова на пересечение улиц Водопьянова-Меркулова-Папина).
Наталья