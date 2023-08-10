Погода в Липецке

48 минут назад

Атмосферные фронты принесут в Липецкую область дожди и грозы

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#дожди
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Атмосферные фронты принесут в Липецкую область дожди и грозы

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона – ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 августа - 22-23 градуса тепла, что на 3 градуса выше нормы, 13 августа – 19-21 градус тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек, при грозе местами порывы до 17 м/сек. Ночью — от +16 до +21 градусов, днем температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью на улице от +17 до +19 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.

День 11 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла. 
602
#дожди
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