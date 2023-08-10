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Жительница Саратова умерла, случайно проглотив осу
В Саратове 40-летняя женщина на даче случайно проглотила осу и умерла от аллергической реакции до прибытия скорой помощи. Медики уже не смогли ей помочь, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Это произошло 6 августа в СНТ "Энергия" у села Вязовка в Гагаринском районе города.
"Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму", — говорится в релизе.
Женщина скончалась до прибытия скорой помощи, добавили в ведомстве.
Это произошло 6 августа в СНТ "Энергия" у села Вязовка в Гагаринском районе города.
"Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму", — говорится в релизе.
Женщина скончалась до прибытия скорой помощи, добавили в ведомстве.