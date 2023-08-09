Происшествия

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Шесть человек пострадали в столкновении «Мазды» и «Форда» на дороге Липецк-Данков

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#авария #ДТП
Шесть человек пострадали в столкновении «Мазды» и «Форда» на дороге Липецк-Данков

Еще четыре человека получили травмы в авария произошедших в Краснинском и Измалковском районах.

Днем 8 августа в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков столкнулись автомобили «Мазда СХ-5» и «Форд Фокус».  В аварии получили травмы водители обоих автомобилей и четверо пассажиров «Форда»: 23-летняя и 19-летния девушки, 31-летний и 32-летний мужчины.

«21-летний водитель «Мазды» СХ-5, по предварительным сведениям выехал на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 30-летнего водителя», — сообщает УГИБДД по Липецкой области. 

Все пострадавшие госпитализированы. 

Еще одна серьезная авария произошла вчера в селе Красное: утром 22-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», врезалась в опору ЛЭП. 

В ДТП пострадали девушка- водитель и ее 45-летняя пассажирка. 

В Измалковском районе на дороге Ясенок — примыкание к автодороге Афанасьево - Измалково 56-летний водитель «ВАЗ-21043» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21150» под управлением 59-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель второго «ВАЗа» и его 47-летняя пассажирка. Мужчина и женщина госпитализированы.

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Правда

23 минуты назад
Как купять иномарку,так из себя танкистов корчят.
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Александр

38 минут назад
мнение, Молодые всегда спешат!!Думают что Ассы!!
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Вопрос

46 минут назад
Есть желающие заступиться за водителя Мазды? Мол на Форде сам виноват, нужно было правее ехать
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...

49 минут назад
Конечно же виноват водитель Форд Фокуса, он должен был взлететь, чтоб не мешать обгоняющему водителю Мазды.
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мнение

сегодня, 11:39
Очередные крутыши рулят. Безопасное вождение? нет, не слышали. Понты рУлят.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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