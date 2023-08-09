Шесть человек пострадали в столкновении «Мазды» и «Форда» на дороге Липецк-Данков

Еще четыре человека получили травмы в авария произошедших в Краснинском и Измалковском районах.

Днем 8 августа в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков столкнулись автомобили «Мазда СХ-5» и «Форд Фокус». В аварии получили травмы водители обоих автомобилей и четверо пассажиров «Форда»: 23-летняя и 19-летния девушки, 31-летний и 32-летний мужчины.



«21-летний водитель «Мазды» СХ-5, по предварительным сведениям выехал на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 30-летнего водителя», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.



Все пострадавшие госпитализированы.



Еще одна серьезная авария произошла вчера в селе Красное: утром 22-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», врезалась в опору ЛЭП.



В ДТП пострадали девушка- водитель и ее 45-летняя пассажирка.



В Измалковском районе на дороге Ясенок — примыкание к автодороге Афанасьево - Измалково 56-летний водитель «ВАЗ-21043» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21150» под управлением 59-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель второго «ВАЗа» и его 47-летняя пассажирка. Мужчина и женщина госпитализированы.



