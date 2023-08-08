Происшествия
31 минуту назад
Автомобиль «Киа Рио» улетел в кювет: пострадавшие ищут очевидцев
В больнице оказались 24-летняя и 23-летняя девушки.
23 июля в Липецком районе с дороги А-133 «Подъезд к Липецку» съехал в кювет автомобиль «Киа Рио», за рулём которого была 24-летняя девушка. Она и ее 23-летняя пассажирка были госпитализированы в больницу с переломами.
Девушка-водитель, которая только-только выписалась из больницы, обратилась в редакцию GOROD48. По её словам, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения автомобиля «Рено». Но после ДТП эта машина как ни в чём не бывало поехала дальше и скрылась с места происшествия.
Водитель «Киа» ищет владельца «Рено» и просит возможных очевидцев помочь ей узнать номера машины. Телефон для связи: 8-960-145-55-45.
Девушка-водитель, которая только-только выписалась из больницы, обратилась в редакцию GOROD48. По её словам, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения автомобиля «Рено». Но после ДТП эта машина как ни в чём не бывало поехала дальше и скрылась с места происшествия.
Водитель «Киа» ищет владельца «Рено» и просит возможных очевидцев помочь ей узнать номера машины. Телефон для связи: 8-960-145-55-45.
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