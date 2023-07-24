«Хендай Элантра» съехал с дороги и опрокинулся: водитель погиб

За минувшие три дня в ДТП также пострадали 13-летний мотоциклист и 18-летний водитель квадроцикла.

22 июля в 05:14 в Задонском районе на дороге Орел-Тамбов 40-летний водитель автомобиля «Хендай Элантра» съехал с дороги и машина опрокинулась. Водитель погиб.

По данным ГИБДД, за пятницу и выходные дни на дорогах области получили травмы 22 человека. Среди них 13-летний мотоциклист, 18-летний водитель квадроцикла и его пассажир-ровесник, 16-летний самокатчик.

Подросток получил травмы 21 июля в Липецке на улице Баумана. С его кроссовым мотоциклом «RAPTOR ZR - 200» на перекрестке неравнозначных дорог столкнулся «Рено Логан» 26-летнего водителя. Подросток госпитализирован.

А 18-летний водитель квадроцикла и его пассажир попали в больницу 23 июля. В селе Карамышево Грязинского района водитель квадроцикла «Sportsman» съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

16-летний самокатчик попал под автомобиль «Лада Калина» вечером субботы в Лебедяни на улице Машиностроителей. Подросток госпитализирован в ЛОКБ.

Как сообщает УГИБДД, вечером 21 июля в Липецке на тамбовской трассе на стоящий «Шевроле Ланос» наехал 61-летний водитель «ВАЗ-21140». В аварии пострадали водитель «ВАЗа» и его 32-летний пассажир. Оба доставлены в больницу.



22 июля в Лебедяни на улице Тургенева 36-летний водитель «ВАЗ-2110» при обгоне допустил столкновение с «Шевроле Круз». В ДТП пострадали две женщины: 36-летняя пассажирка «Шевроле» и 30-летняя пассажирка «ВАЗа». Обе, после оказания медицинской помощи, отправлены по домам.



В Долгоруковском районе на дороге Слепуха – Бальшая Боевка – Долгоруково 44-летний водитель «Рено Логан» сбил двух женщин 35 и 53 лет. Обе госпитализированы в ГУЗ «Долгоруковская РБ».



23 июля в Липецком районе с дороги А-133 «Подъезд к Липецку» съехал в кювет автомобиль «Киа Рио» 24-летней девушки. Она и ее 23-летняя пассажирка, были доставлены в больницу.



В Добровском районе на дороге Липецк-Борисовка 25-летний водитель «Форда Фокус» не справился с управлением, и столкнулся с автомобилем «Богдан 2110» под управлением 25-летнего водителя. В аварии пострадали четыре человека: водитель «Богдана» и его пассажиры, все госпитализированы.



На дороге Лев Толстой - Первомайское съехал в кювет «ВАЗ-2109» под управлением 49-летнего мужчины. Водитель и его 29-летняя пассажирка госпитализированы.

