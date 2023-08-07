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17 минут назад

В Турции рядом с портом Дериндже прогремел взрыв

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#Турция #взрыв

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 5 человек.

В западной части Турции 7 августа прогремел взрыв, - передает РЕН ТВ со ссылкой на IHA.

"Взрыв произошел около 14:40 в части Дериндже района Коджаэли, недалеко от порта, по неустановленной причине", — говорится в сообщении.

Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук.

По предварительной информации, взрыв произошел примерно в 14:40 по местному времени (совпадает с московским) рядом с портом Дериндже в турецкой провинции Коджаэли.

Сообщается, что клубы дыма после взрыва заметны из разных точек города. На место происшествия выехали пожарные, скорая помощь и антеррористические отряды.

При мощном взрыве ранения получили несколько человек.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек, - пишут "Известия".

Уточняется, что взрыв произошел на одном из складов в порту в районе Дериндже.

Звук взрыва был слышен во многих частях залива.

Мэр Дериндже Зеки Акгюль позже сообщил, что взрыв произошел в одном из элеваторов с зерном. Эксперты заявили, что "пыль, скопившаяся со временем в силосах, где лежат тонны зерна, может спрессоваться и вызвать взрыв".
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#Турция #взрыв

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