В России
51 минуту назад
Lamborghini загорелась в центре Москвы
Lamborghini сгорел в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС России.
Машина вспыхнула прямо на дороге. Водитель не сразу понял что происходит, но попытался его потушить самостоятельно. Когда на место прибыли пожарные, машину практически полностью охватил огонь.
В настоящее время пожарные тушат дорогостоящий спортивный автомобиль. По данным МЧС, площадь возгорания составила три квадратных метра. Никто не пострадал.
Машина вспыхнула прямо на дороге. Водитель не сразу понял что происходит, но попытался его потушить самостоятельно. Когда на место прибыли пожарные, машину практически полностью охватил огонь.
В настоящее время пожарные тушат дорогостоящий спортивный автомобиль. По данным МЧС, площадь возгорания составила три квадратных метра. Никто не пострадал.