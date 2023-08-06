Происшествия

46 минут назад

17-летняя липчанка подрядилась работать на мошенников и дважды их обманула

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#мошенничество
17-летняя липчанка подрядилась работать на мошенников и дважды их обманула

Полицейские задержали 17-летнюю девушку - курьера мошенников. По данным следствия, она причастна к обману двух пожилых женщин. Деньги, выманенные мошенниками у пенсионерок, девушка оставила себе.

Криминальную подработку девушка нашла в мессенджере: в конце мая она откликнулась на объявление о вакансиях курьеров.

— Из переписки с куратором девушка поняла, что ей придется забирать деньги у обманутых людей. Несмотря на это, подросток приступила к работе. Первый заказ оказался в 90 километрах от Липецка. Девочка на такси добралась до села в Елецком районе, где 84-летняя женщина передала ей конверт со 100 тысячами рублей в надежде, что выручит таким образом свою дочь, по словам мошенников, ставшую виновницей серьёзного ДТП.  По дороге домой, девушка решила не отправлять деньги работодателю и оставила их себе, — рассказали в УМВД по Липецкой области.

Полицейские установили, что через неделю после этого случая девушка по аналогичной схеме забрала 100 тысяч рублей у 82-летней липчанки.

Действия подростка квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 
4 459
#мошенничество

Комментарии (4)

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Дмитрий

5 минут назад
Ну ничего, на зоне опыта поднаберется
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Не пойму.

6 минут назад
Она обвиняется в мошенничестве над разводилами ??? И откуда КТО знает, что она прежние деньги оставила себе. Получается разводит тот, кто ловит этих мошенников. Теперь понятно КТО КРЫША.
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Гость

6 минут назад
Заявление в полицию подали кураторы .
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не-а чё

27 минут назад
Пусть присядет,подумает, всё осознано ведь делала.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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