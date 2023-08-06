17-летняя липчанка подрядилась работать на мошенников и дважды их обманула

Полицейские задержали 17-летнюю девушку - курьера мошенников. По данным следствия, она причастна к обману двух пожилых женщин. Деньги, выманенные мошенниками у пенсионерок, девушка оставила себе.





Криминальную подработку девушка нашла в мессенджере: в конце мая она откликнулась на объявление о вакансиях курьеров.



— Из переписки с куратором девушка поняла, что ей придется забирать деньги у обманутых людей. Несмотря на это, подросток приступила к работе. Первый заказ оказался в 90 километрах от Липецка. Девочка на такси добралась до села в Елецком районе, где 84-летняя женщина передала ей конверт со 100 тысячами рублей в надежде, что выручит таким образом свою дочь, по словам мошенников, ставшую виновницей серьёзного ДТП. По дороге домой, девушка решила не отправлять деньги работодателю и оставила их себе, — рассказали в УМВД по Липецкой области.



Полицейские установили, что через неделю после этого случая девушка по аналогичной схеме забрала 100 тысяч рублей у 82-летней липчанки.



Действия подростка квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

