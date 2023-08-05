Зэки из липецкой колонии «развели» на 100 миллионов коммерсанта, которого обвиняют в мошенничестве

В наше неспокойное время на каждую "акулу" может найтись рыба ещё более изворотливая.

Задержаны подозреваемые в хищении 94 миллионов рублей у бывшего директора крупной строительной компании из Красноярска Владимира Егорова.

Как сообщил Telegram-канал «Baza», среди подозреваемых пятеро мужчин, один из них сейчас отбывает наказание в колонии в Липецкой области.

Операцию «разводилы» провели за три дня. Им удалось получить доступ к счетам Егорова с помощью виртуальных сим-карт и обчистить потерпевшего.

Любопытно, что и сам Владимир Егоров сейчас тоже является фигурантом уголовного дела, связанного с мошенничеством. По версии следствия, при строительстве школы компания «Сибиряк» привлекла оценщика, который завысил стоимость работ на 391 млн рублей. Сначала Егорова арестовали и поместили в СИЗО, однако затем бывшему гендиру «Сибиряка» изменили меру пресечения на запрет определённых действий.