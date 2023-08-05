Происшествия

сегодня, 18:30

Зэки из липецкой колонии «развели» на 100 миллионов коммерсанта, которого обвиняют в мошенничестве

2 927
#Мошенничество
Зэки из липецкой колонии «развели» на 100 миллионов коммерсанта, которого обвиняют в мошенничестве

В наше неспокойное время на каждую "акулу" может найтись рыба ещё более изворотливая.

Задержаны подозреваемые в хищении 94 миллионов рублей у бывшего директора крупной строительной компании из Красноярска Владимира Егорова.

Как сообщил Telegram-канал «Baza», среди подозреваемых пятеро мужчин, один из них сейчас отбывает наказание в колонии в Липецкой области.

Операцию «разводилы» провели за три дня. Им удалось получить доступ к счетам Егорова с помощью виртуальных сим-карт и обчистить потерпевшего.

Любопытно, что и сам Владимир Егоров сейчас тоже является фигурантом уголовного дела, связанного с мошенничеством. По версии следствия, при строительстве школы компания «Сибиряк» привлекла оценщика, который завысил стоимость работ на 391 млн рублей. Сначала Егорова арестовали и поместили в СИЗО, однако затем бывшему гендиру «Сибиряка» изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

2 927
#Мошенничество

Комментарии (2)

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19 минут назад
Цырк с конями
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Вася

сегодня, 18:37
Но денежку государство у ген дира не арестовало)
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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