Выходные в Липецке: наконец-то жара, падшие люди и культура Дагестана

Рассказываем, как весело и достойно провести наступивший уикенд.

Чуть ли не первые жаркие выходные

Нас ждут по настоящему летние суббота и воскресенье. Воздух прогреется до 29-31 градуса и никаких осадков.







На этой неделе 2 августа уже прошёл день святого Ильи, после которого по народной примете пора заканчивать купальный сезон. Но если холодным летом-2023 вы ещё даже ни разу не окунулись в реку, то самое время сделать это сейчас.

Отключения воды

Кому выходные, а кому сети водоснабжения ремонтировать. Из-за того, что ремонт не будет прекращён даже в субботу и воскресенье, некоторым липчанам придётся испытать временные коммунальные трудности. В субботу, 5 августа, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улицы Московской, 137, 139, 145, 141, 135, 143, 147. Основные же отключения пройдут в районе Тракторного на улицах 3 Сентября, 5, 14, 16а, 26; 3- лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Герцена, 15; Волгоградской, 35б, 35г вл.5; Никитина, 14, 16; Флёрова, 1, 15, а также в частном секторе улиц 3 Сентября Воронежской, Чехова.







В воскресенье, 6 августа, с 10:00 о окончания работ будут вынуждены провести без воды жители частного сектора на улицах Буденного, Винницкой, Индустриальной, Зоологической, Котельная МУП «Липецктеплосеть», Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Пролетарской, Речной, Рыбалко, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, Харбковской, Шахтёрской.

Отключения света не запланированы.

В честь Дагестана и певца этой горной республики (6+)

Пожалуй, главное культурное событие выходных – фестиваль национальных культур народов, населяющих Липецкую область.

В этом году фестиваль «Зеленое сердце», который будет посвящён культуре горной республики Дагестан, а также 100-летию со дня рождения народного дагестанского поэта Расула Гамзатова. Гости услышат музыку, увидят танцы, заварят ароматный чай и окунутся в уникальную культуру горных народов. На сцене будут исполнены лирические произведения и прозвучит легендарная песня на стихи поэте «Журавли».







Отдельную площадку подготовит Липецкая областная универсальная научная библиотека. Помимо книжной выставки произведений Расула Гамзатова на ней проведут несколько творческих мастер классов, а самых маленьких гостей науча тделать бумажных журавликов в технике объемной аппликации.

Самая же главная «фишка» гуляний – на них будут разыграны бесплатные туристические путешествия по красавцу-Дагестану.

О падшем человеке (18+)

Для тех, кто даже в жаркие выходные предпочитает сидеть под кондиционером с книжкой в руках, отличное мероприятие пройдёт в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).







6 августа в 14:02 здесь состоится заседание клуба «Книжное похмелье». Обсуждать будут книгу Леонида Андреева «Дневник Сатаны». Если вы ещё её не прочитали, то многое упустили. Это история о том, как Сатана в попытках лучше понять человека спустился из Преисподней на грешную землю. Человек же оказался настолько падшим существом, что привёл в ужас даже «Князя тьмы». Глубоко философское и вдумчивое произведение о падшем человеке, который подчас может быть хуже Дьявола.

«Голоса улиц» (6+)

На площади перед областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов. 54а) пройдёт концерт из цикла «Голоса улиц».



Олег Миронцев



6 августа в 19:00 перед всеми желающими под открытым небом выступит инклюзивный ВИА. Которым руководит известный липецкий музыкант и преподаватель Олег Миронцев. Готовимся подпевать известным и любимым песням «Ялта, парус», «Между нами любовь», «Липецк – это мы» и многим другим.

Выходные в парке Победы

Главные гулянья на выходных, как обычно летом, пройдут в городских парках. В субботу большую программу приготовил парк Победы. В 17:00 все желающие смогут послушать или сыграть на гармошке в рамках проекта «Играй, гармонь!» (0+). В 18:30 на главной сцене состоится программа творческого конкурса «48 талантов. Дети» (0+), а в 19:30 начнётся дискотека для всех «Будут танцы» (12+).







На следующий день проект «48 талантов. Дети» стартует в 18:00, а дискотека – в 19:30.

Нижний парк

В субботу, 5 апреля, в 18:00 состоится проект «Литературная гостиная в Нижнем парке» (6+). Липчане смогут услышать со сцены стихи и отрывки из популярных произведений. 6 августа в 17:00 здесь пройдёт «Играй, гармонь!» (0+), а в 18:00 – проект «Добрый вечер в парке», специальным гостем которого станет липецкая певица Ксюша Бер (12+).







«Карусель эмоций» (0+)

Популярное городское шоу-2023 с ростовыми куклами, анимационными номерами, конкурсами и развлечениями пройдет в разных частях города. 5 августа в Быхановом саду в 17:00, 6 августа там же в 18:40. В этот же день в парке Металлургов она начнётся в 17:00.







Детский парк «Сказка» приглашает на развлекательную программу для самых маленьких «В гостях у «Сказки» 5 августа в 11:00, в ывгуста – в 17:00.

И бесплатно покажут кино

Не останутся липчане и без кино под открытым небом на липецком Городище. 6 августа в 18:00 покажут комедийную драму «История Дэвида Коперфильда». Великобритания, 2019. Режиссёр Армандо Иваннуччи. (12+)

Молодой писатель Дэвид Копперфилд рассказывает собравшейся в театре публике историю своей жизни: счастливые первые годы, проведённые с рано овдовевшей матерью, появление жестокого отчима, работа на фабрике и учёба в частной школе. Дэвид Копперфилд будет переживать взлеты и падения, а в его жизни будут появляться всё новые удивительные люди.



Кадр из фильма



В ролях: Дев Петель, Питер Капальди, Хью Лори.

Дорогие липчане! Вот и дождались мы ближе к осени настоящего лета в Липецке. Отдыхайте и берите от жизни всё! Об новостях позаботится GOROD48. Время от времени не забывайте заходить на сайт и следить за происходящим вокруг. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. После посещения сайта наверняка у вас прибавится тем, которые на отдыхе вы можете обсудить с друзьями и близкими, а общение – самое главное. Мы работаем 24/7 и ждём вас на сайте снова и снова.