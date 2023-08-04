35 минут назад
НЛМК помог организовать бесплатный Wi-Fi в городских парках
Новолипецкий металлургический комбинат помог сделать популярные места отдыха липчан еще комфортнее. Бесплатный Wi-Fi с высокоскоростным интернетом появился сразу в пяти локациях города. Доступ к нему есть в Нижнем и Верхнем парках, на площади Петра Великого, в Быхановом саду и на Набережной.
Скорость передачи данных в 100 Мбит/с. позволяет быстро загружать и скачивать файлы, просматривать видео в высоком разрешении и даже играть в онлайн-игры. Интернет покрывает все центральные аллеи обозначенных общественных пространств, в одном только Нижнем парке установлено больше 10 точек доступа.