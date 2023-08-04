Происшествия

сегодня, 17:51

В Грязях едва не утонули трое подростков

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#спасатели #УГПСС
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В Грязях едва не утонули трое подростков

Спасённых детей после медосмотра передали родителям.

Сегодня днем у центрального пляжа города Грязи в реке Матыра едва не утонули трое подростков, которые решили переплыть с одного берега реки на другой. Но в 250 метрах от пляжа ребята почувствовали, что не осилят дистанцию и начали размахивать руками и звать на помощь. Их вытащили из воды спасатели и после медосмотра передали родителям.

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, ещё одно происшествие случилось в Липецке в районе пляжа НЛМК: там подросток заплыл за буйки, не рассчитал силы и подал сигнал о помощи. Дежурившие на пляже спасатели доставили ребёнка на берег.
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#спасатели #УГПСС
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Комментарии (3)

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Нонка

57 минут назад
Трое в лодке не считая ......
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6 полата.

сегодня, 18:23
Все равно болбесы не жалко.
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Зимний рыбак

сегодня, 18:09
У службы УГПСС Липецкой области конечно техники навалом, катера там разные и прочее. Вот раньше по ту сторону буйков дежурил спасатель на вёсельной лодке, как только кто за буйки сунется, сразу веслом по губам. Радикально и действенно!
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