В Грязях едва не утонули трое подростков

Спасённых детей после медосмотра передали родителям.

Сегодня днем у центрального пляжа города Грязи в реке Матыра едва не утонули трое подростков, которые решили переплыть с одного берега реки на другой. Но в 250 метрах от пляжа ребята почувствовали, что не осилят дистанцию и начали размахивать руками и звать на помощь. Их вытащили из воды спасатели и после медосмотра передали родителям.



Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, ещё одно происшествие случилось в Липецке в районе пляжа НЛМК: там подросток заплыл за буйки, не рассчитал силы и подал сигнал о помощи. Дежурившие на пляже спасатели доставили ребёнка на берег.