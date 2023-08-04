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52 минуты назад

В Госдуме предлагают сокращать рабочий день во время жары

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#рабочий день #жара

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 4 августа.

В Госдуму внесут законопроект о праве граждан требовать у начальства сокращение рабочего дня, если в помещении устанавливается слишком высокая температура, - передает RT со ссылкой на копию документа, составленного вице-спикером ГД Борисом Чернышовым.

Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы 4 августа.

"В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа", — говорится в тексте законопроекта.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, сейчас, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке +28,5 °C, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до +29 °C — на два часа, при температуре +30,5 °C — на четыре часа.

Документо предлагается дополнить ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации основанием для сокращения продолжительности рабочего дня при работе в условиях повышенных температур воздуха.

"Целью законопроекта является совершенствование правового регулирования трудовых отношений, создание благоприятных условий труда и обеспечение соблюдения защиты прав и интересов работников при выполнении работ в условиях повышенных температур воздуха", — отмечается в пояснительной записке.
33
#рабочий день #жара

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