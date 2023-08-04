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Управляющую компанию в доме теперь нельзя менять чаще раза в год

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#управляющая компания

Россияне не смогут менять управляющую компанию (УК), обслуживающую многоквартирный дом, чаще одного раза в год. Такой закон подписал 4 августа Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает смену управляющей компании в многоквартирном доме (МКД) чаще, чем раз в год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, теперь собственники смогут отказаться от исполнения договора управления домом в одностороннем порядке не ранее чем через год с даты его заключения, - передает РИА Новости.

До принятия закона конкурирующие УК после завершения голосования собственников по выбору УК могли вновь организовывать проведение нового собрания с более поздней датой, что приводило к недобросовестной конкуренции, "задвоению" платежных документов и фальсификации протоколов общих собраний, - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что главной проблемой в сфере управления МКД были ситуации, когда дом, в который были вложены инвестиционные средства одной УК, ею налажены процедуры ремонта и содержания общего имущества, проведена большая работа по управлению, становился "завидным местом" для других недобросовестных компаний, зачастую устраивающих "рейдерский" захват таких домов. Ранее положения Жилищного кодекса РФ позволяли в любой момент на основании волеизъявления собственников сменить управляющую компанию. Недобросовестные УК часто использовали эту возможность и фальсифицировали протоколы общего собрания. Таким образом, жильцы узнавали о смене компании де-факто.
29
#управляющая компания

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