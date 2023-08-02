Происшествия

сегодня, 12:17

Подменившей товар в пункте выдачи интернет-магазина липчанке грозит до двух лет лишения свободы

3 884
#кража
Подменившей товар в пункте выдачи интернет-магазина липчанке грозит до двух лет лишения свободы

Женщина бесплатно переоделась в примерочной на 7096 рублей.

Ранее судимая 31-летняя липчанка задержана по подозрению в подмене товара в пункте выдачи заказов.

«Подозреваемая в конце апреля этого года в одном из популярных интернет-магазинов заказала женскую одежду. Во время примерки в пункте выдачи заказов она заменила одежду на принесённые с собой старые вещи, а потом оформила возврат, сообщив, что одежда ей не подошла», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Ущерб составил 7096 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
3 884
#кража

Комментарии (3)

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Знаю все

22 минуты назад
А сотрудники пункта почему не проверяют вещи не подошедшие?
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-

30 минут назад
Большинство продуманок переодеваются бесплатно за счёт мужа.
ответить

эх

44 минуты назад
продуманка однако
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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