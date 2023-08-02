Подменившей товар в пункте выдачи интернет-магазина липчанке грозит до двух лет лишения свободы

Женщина бесплатно переоделась в примерочной на 7096 рублей.

Ранее судимая 31-летняя липчанка задержана по подозрению в подмене товара в пункте выдачи заказов.



«Подозреваемая в конце апреля этого года в одном из популярных интернет-магазинов заказала женскую одежду. Во время примерки в пункте выдачи заказов она заменила одежду на принесённые с собой старые вещи, а потом оформила возврат, сообщив, что одежда ей не подошла», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Ущерб составил 7096 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.