Происшествия

55 минут назад

Наезд на мальчика на самокате в «Елецком» записала камера видеонаблюдения

5 844
#ДТП
1

82-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика.

Наезд на мальчика на самокате в «Елецком» попал на записи установленной на подъезде камеры видеонаблюдения.

Напомним, 1 августа в 15.30 на регулируемом пешеходном переходе у дома №1 по улице Хренникова 82-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

На записи с камеры наблюдения видно, что ребенок попытался переехать дорогу на обычном самокате прямо перед автомобилем. Сразу после аварии пострадавший мальчик некоторое время лежит неподвижно на проезжей части, и вскоре на помощь к нему подходят очевидцы.
5 844
#ДТП
1

Комментарии (5)

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Липецк

12 минут назад
Родители мальчика не воспитали вот и результат.
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Автолюбитель

12 минут назад
Ему уже за молоком опасно ходить, а он за руль(
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Житель

16 минут назад
А ночью самокатчики как попало ездят по проезжей части... Надо в школах пдд преподавать и говорить молодежи, что через пешеходный переход надо переходить, а не проезжать будь то велик или самокат...
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Гость

18 минут назад
Заметно, именно, понакупять самокатов, на этом всё воспитание закончилось, я много раз замечал, едут на этом средстве личной мобильности, а на дорогу вообще не смотрят
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Заметно

33 минуты назад
Если там регулируемый пешеходный переход, то не похоже, чтобы машинам ехала на красный. Все машины были в движении. Значит самокат выскочил на дорогу, когда нельзя.
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