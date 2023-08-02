Происшествия
55 минут назад
Наезд на мальчика на самокате в «Елецком» записала камера видеонаблюдения
82-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика.
Наезд на мальчика на самокате в «Елецком» попал на записи установленной на подъезде камеры видеонаблюдения.
Напомним, 1 августа в 15.30 на регулируемом пешеходном переходе у дома №1 по улице Хренникова 82-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.
На записи с камеры наблюдения видно, что ребенок попытался переехать дорогу на обычном самокате прямо перед автомобилем. Сразу после аварии пострадавший мальчик некоторое время лежит неподвижно на проезжей части, и вскоре на помощь к нему подходят очевидцы.
Напомним, 1 августа в 15.30 на регулируемом пешеходном переходе у дома №1 по улице Хренникова 82-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.
На записи с камеры наблюдения видно, что ребенок попытался переехать дорогу на обычном самокате прямо перед автомобилем. Сразу после аварии пострадавший мальчик некоторое время лежит неподвижно на проезжей части, и вскоре на помощь к нему подходят очевидцы.
Липецк
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