Присяжные вынесли вердикт вердикт по делу о разбойных нападениях на магазин, автозаправки и почтовые машины

Суд присяжных счел не доказанной причастность подсудимых к совершению двух из четырёх эпизодов нападений на почтовые машины. Также присяжные посчитали, что не доказана вина Алексея Ефанова в совершении нападения на автозаправочную станцию в селе Чернава.





Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, вердикт присяжных выслушали 36-летний житель Липецкой области Алексей Ефанов, который обвиняется в создании банды и руководстве ей (по части 1 статьи 209 УК РФ), а также 35-летний житель Московской области Евгений Филин, которому вменяется участие в организованной, устойчивой, вооруженной группе (по части 2 статьи 209 УК РФ). Каждому из подсудимых также были предъявлены обвинения в совершении трех эпизодов разбоя, совершенных организованной группой (по пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ) и четырех эпизодов разбоя, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (по пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ).



Напомним,



Как следует из обвинительного заключения, в период с марта по май 2022 года члены банды совершили 7 вооруженных нападений. В результате нападения на сотрудников магазина «Пятерочка» в Измалковском районе, которым они угрожали оружием, злоумышленники открыто завладели более чем 418 тысячами рублей. В результате двух вооруженных нападений на автозаправочные станции было похищено свыше 26 тысяч рублей.



Кроме того, cледствие также полагало, что зная информацию о времени и маршруте перевозки почтовыми автомобилями крупных сумм денег без вооруженной охраны, члены банды совершили четыре вооруженных налета на них. Каждый раз действовали по одной схеме – переодевшись в форменную одежду сотрудника ДПС и спецназа, сигнализировали водителю почтовой машины о необходимости совершить принудительную остановку. Только в одном случае водитель подчинился и позволил лже-полицейским осмотреть содержимое машины. В остановленном автомобиле не оказалось крупной суммы денег, поэтому водителю позволили продолжить движение. Три другие попытки ограбить почтовые машины также не были доведены до конца, поскольку водители, перевозившие крупные суммы денег, игнорировали сигналы об остановке и уезжали с места происшествия.



«Суд присяжных счел не доказанной причастность подсудимых к совершению двух из четырёх эпизодов нападений на почтовые машины. Также присяжные посчитали, что не доказана вина Алексея Ефанова в совершении нападения на автозаправочную станцию в селе Чернава. По остальным пунктам обвинения они признаны виновными. Согласно вердикту присяжных, по ряду совершенных преступлений подсудимые заслуживают снисхождения», - отмечает пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Рассмотрение уголовного дела продолжается. Далее состоится обсуждение последствий вердикта суда присяжных. Коллегия присяжных заседателей огласила вердикт по уголовному делу о разбойных нападениях на магазин, автозаправки и почтовые машины.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, вердикт присяжных выслушали 36-летний житель Липецкой области Алексей Ефанов, который обвиняется в создании банды и руководстве ей (по части 1 статьи 209 УК РФ), а также 35-летний житель Московской области Евгений Филин, которому вменяется участие в организованной, устойчивой, вооруженной группе (по части 2 статьи 209 УК РФ). Каждому из подсудимых также были предъявлены обвинения в совершении трех эпизодов разбоя, совершенных организованной группой (по пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ) и четырех эпизодов разбоя, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (по пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ).Напомним, по версии следствия , бывший сотрудник полиции — житель Липецкой области создал организованную преступную группу в январе 2021 года, предложив своему давнему другу совершать разбойные нападения на граждан и организации. Именно он составлял план нападений, обеспечивал банду оружием, одеждой, похожей на форменное обмундирование сотрудника ДПС и спецназа, средствами маскировки внешности.Как следует из обвинительного заключения, в период с марта по май 2022 года члены банды совершили 7 вооруженных нападений. В результате нападения на сотрудников магазина «Пятерочка» в Измалковском районе, которым они угрожали оружием, злоумышленники открыто завладели более чем 418 тысячами рублей. В результате двух вооруженных нападений на автозаправочные станции было похищено свыше 26 тысяч рублей.Кроме того, cледствие также полагало, что зная информацию о времени и маршруте перевозки почтовыми автомобилями крупных сумм денег без вооруженной охраны, члены банды совершили четыре вооруженных налета на них. Каждый раз действовали по одной схеме – переодевшись в форменную одежду сотрудника ДПС и спецназа, сигнализировали водителю почтовой машины о необходимости совершить принудительную остановку. Только в одном случае водитель подчинился и позволил лже-полицейским осмотреть содержимое машины. В остановленном автомобиле не оказалось крупной суммы денег, поэтому водителю позволили продолжить движение. Три другие попытки ограбить почтовые машины также не были доведены до конца, поскольку водители, перевозившие крупные суммы денег, игнорировали сигналы об остановке и уезжали с места происшествия.«Суд присяжных счел не доказанной причастность подсудимых к совершению двух из четырёх эпизодов нападений на почтовые машины. Также присяжные посчитали, что не доказана вина Алексея Ефанова в совершении нападения на автозаправочную станцию в селе Чернава. По остальным пунктам обвинения они признаны виновными. Согласно вердикту присяжных, по ряду совершенных преступлений подсудимые заслуживают снисхождения», - отмечает пресс-служба судебной системы Липецкой области.Рассмотрение уголовного дела продолжается. Далее состоится обсуждение последствий вердикта суда присяжных.