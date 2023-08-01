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В России вырос спрос на пиратскую Windows

26
#Windows
В российской рознице в январе–апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го почти вдвое выросла доля ноутбуков, продающихся без операционных систем. Об этом говорится в отчете компании-партнера нескольких производителей электроники, сообщают «Известия»

Если за первые четыре месяца прошлого года на долю таких гаджетов пришлось 9,1% продаж лэптопов, то за аналогичный период 2023-го уже более 20,7%, говорится в документе. Участники рынка связывают это с ростом спроса на пиратские версии Windows.

«Спрос на ноутбуки без операционных систем действительно вырос. Связано это с более низкой стоимостью таких устройств. Разница между одной и той же моделью ноутбука с ОС и без нее составляет 5–7 тыс. рублей, а на сэкономленные деньги покупатели приобретают нелегальные «ключи» за 500–1000 рублей», — отметил руководитель направления «Ноутбуки и ПК» ГК «F+ tech | Марвел» Андрей Латышев.

Сейчас ставить нелегальную Windows стало дешевле, комфортнее, а, главное, безопаснее, отметил президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин. После прекращения работы Microsoft в России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows недоступна — официально зарегистрированная в РФ версия, с точки зрения американской корпорации, становится нелегальной. А потому не получает ни поддержки, ни обновлений, отмечает эксперт.

В то же время, на многих пиратских ресурсах можно купить ключ доступа за $3–4 и получать полноценные обновления и защиту при регистрации через VPN — серверы обновления там тоже, по сути, нелегальны, в то же время найденные уязвимости своевременно устраняются, указывает Юрий Злобин.

26
#Windows

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