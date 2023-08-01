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Суд арестовал державшего девушку в плену 14 лет жителя Челябинска

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#похищение человека

Центральный райсуд Челябинска за закрытыми дверями избрал меру пресечения обвиняемому в похищении, изнасиловании и убийстве.

Челябинский областной суд арестовал на время проведения следствия, до 30 сентября, 51-летнего жителя поселка Смолино, который 14 лет держал женщину в рабстве.

Местному жителю, обвиняемому в совершении похищения человека, изнасиловании и убийстве, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СК РФ.

В настоящее время следователями и криминалистами СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление причастности мужчины к совершению других преступлений.

По словам задержанного, у него уже была судимость, сейчас она погашена. При этом вину в изнасиловании он не признал, - передает РИА Новости.

Ранее СК РФ предъявил мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.

По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Его мать помогала сыну держать девушку в плену.

Только 30 июля пленница смогла сбежать, когда у мужчины случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу. Кроме того, похитителя обвиняют и в убийстве. Следователи полагают, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе.
54
#похищение человека

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