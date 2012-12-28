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Происшествия
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сегодня, 09:34
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Попросил подвезти и угнал «Запорожец»: дело дошло до суда
По пути угонщик попал в ДТП.
«По данным следствия, днём 6 февраля этого года обвиняемый в селе Доброе обратился к 78-летнему пенсионеру с просьбой довезти его до соседнего села. Пенсионер попытался отказаться, ссылаясь на то, что у него нет бензина, но мужчина настаивал и пообещал заправить автомобиль за свой счет. По пути пассажир вел себя агрессивно, и водитель решил обратиться в полицию. Но попутчик это понял, потребовал немедленно остановить автомобиль и дальше поехал уже без хозяина машины», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Угонщика задержали сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Госавтоинспекции. На чужом автомобиле он попал в ДТП, после чего бросил машину неподалеку от дома пенсионера.
Этот же липчанин в декабре прошлого года на улице Механизаторов в Липецке попался пьяным за рулём автомобиля «ВАЗ 21102». От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. При этом в августе 2024 года липчанин уже привлекался в административной ответственности за пьяную езду — его оштрафовали и лишили водительских прав.
Обвиняемый был арестован ан время следствия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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