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сегодня, 09:34
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Попросил подвезти и угнал «Запорожец»: дело дошло до суда

По пути угонщик попал в ДТП.

35-летний липчанин предстанет перед судом за угон «Запорожца» в Добровском районе и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

«По данным следствия, днём 6 февраля этого года обвиняемый в селе Доброе обратился к 78-летнему пенсионеру с просьбой довезти его до соседнего села. Пенсионер попытался отказаться, ссылаясь на то, что у него нет бензина, но мужчина настаивал и пообещал заправить автомобиль за свой счет. По пути пассажир вел себя агрессивно, и водитель решил обратиться в полицию. Но попутчик это понял, потребовал немедленно остановить автомобиль и дальше поехал уже без хозяина машины», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Угонщика задержали сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Госавтоинспекции. На чужом автомобиле он попал в ДТП, после чего бросил машину неподалеку от дома пенсионера.

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Этот же липчанин в декабре прошлого года на улице Механизаторов в Липецке попался пьяным за рулём автомобиля «ВАЗ 21102». От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. При этом в августе 2024 года липчанин уже привлекался в административной ответственности за пьяную езду — его оштрафовали и лишили водительских прав.

Обвиняемый был арестован ан время следствия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
угон
автомобиль
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Комментарии (4)

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Сначала новые
гость
54 минуты назад
а почему дошло до суда дело.логично должен уже три месяца работать на зоне. во времена.
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Ну
сегодня, 10:36
Мало того, что машину угнал у пенсионера, так ещё и избил его-на видео это видно.
Ответить
Только
сегодня, 10:25
Это не Запорожец, а ЗАЗ-Ланос, или Сенс, Шанс. Изначально выпускался под маркой Дэо. Так же бывает под маркой Шевроле. А Запорожец то совсем другой советский заднемоторный автомобиль.
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Автохам
сегодня, 10:22
Это за гранью. Кому нужен этот еврохлам?
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