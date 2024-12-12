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1413
сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: день пионерии, более 100 улиц без воды, благородные мужчины против сокращения рабочего дня у женщин

Все самое главное про первый рабочий день недели.

Гроза

Температура составит 17-19 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди, утром возможна гроза.

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Большое отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. П. Смородина, 13а, 13б, 15, 20б, 24а;
- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2,4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл. 1, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Стаханова, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 5а, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;

- пр-т 60 лет СССР, стр. 28а, 34;
- пер. Виноградный, 16;

- пос. Дачный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь;
- пос. Станция Казинка.

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В частном секторе терпеть почти целый день без удобств будут жители улиц А.Ладыгина, Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Будённого, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Зоологической, Ивовой, Индустриальной, И.С.Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Пролетарской, Радужной, Речной, Р.Зорге, Ромашковой, Российской, Садовой, Саратовской, Сельскохозяйственной, Сенной, Смоленской, Солнечной, Сырской, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Ярославской, в переулках Виноградном, Жасминовом, на проезде Каштановом.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат дома:
- ул. Ангарская, 11, 22а;
- ул. Детская, 10, 12, 14, 15а, 16;
- пер. Рудный, 2, 4, 6, 7, 9, 9а, 13, 15, 17.

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С 9:00 до 16:00 обойдутся без электричества садоводческие товарищества «Венера», «Весна», «Тракторостроитель», «Трубник».

Пробки

С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Учите русский!

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) в 16:00 состоится заседание клуба «Филология» (12+).

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Тратить деньги на репетиторов в преддверие школьных экзаменов – бесценно, но в Липецке есть место, где бесплатно помогут подготовиться к испытаниям по русскому языку. Преподаватель Ольга Дулина проводит занятия для школьников, раскрывает секреты языка и даёт знания не хуже, чем платные педагоги.

День пионерии

19 мая 1922 года в Советской России появилась пионерская организация. С тех пор этот день считается днём пионерии. В мире сегодня борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). А ещё 19 мая – день фармацевта, день ландышей и международный день китайского туризма.

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Внимание, дети!

Незадолго до школьных каникул в Липецке стартовала акция «Внимание, дети!» по профилактике нарушений ПДД, от которых страдают ребятишки.

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Сотрудники Госавтоинспекции проведут в школах и детских садах занятия, на которых педагоги расскажут о безопасном поведении на дорогах: «Родительский патруль», «Безопасный двор», «ПДД на асфальте». И, конечно, на дорогах автоинспекторы будут особенно внимательны.

Молодые трудяги

Отдел по работе с молодежью мэрии объявил о начале ежегодной акции «Трудовая слава молодежи Липецка». За победу могут побороться представители различных профессий в возрасте от 18 до 35 лет.

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Информацию кандидатах необходимо направить в печатном и электронном виде до 30 мая по адресу: ул. Гагарина, 35а.

- ходатайство организации на имя главы города Липецка за подписью ее руководителя;

- характеристика, в которой отражаются краткая информация об участнике акции, а также его конкретные заслуги в трудовой деятельности: уровень теоретических знаний, опыт работы, конкретный вклад в развитие организации и т.д.

- ксерокопии паспорта участника (первая страница и страница с регистрацией), ИНН и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с условиями акции

- видеопрезентация в формате mp4, продолжительностью две минуты, демонстрирующая активную трудовую деятельность.

Мужчины против!

Каждый третий липецкий мужчина против идеи о сокращении рабочего дня для женщин. В опросе SuperJob идею не поддержали 29% представителей сильного пола и лишь 8% дам.

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Идея заключается в уменьшении рабочего дня для представительниц прекрасной половины на один час в день с сохранением прежнего уровня зарплаты. Мол, женщина сможет уделять больше времени семье.

Аргументы противников инициативы:«Я за равноправие. Либо всем сократят рабочий день, либо никому». Те, кто не определился, говорят: «Нужно развивать в России и отцовство, чтобы оба родителя равноценно вкладывались в воспитание детей»; «Не во всех сферах возможно реализовать эту идею».

Поддерживают идею 54% мужчин и 80% женщин.

Каникулы дома

32% липецких детей проведут летние каникулы дома. Об этом в опросе SuperJob рассказали их родители.

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30% семей имеют возможность отправить школьников в деревню или на дачу. В летние оздоровительные лагеря поедут лишь 15% подростков.

Еще сложнее с каникулами у моря: на юг с родителями отправятся 14% подростков, 9% побывают в путешествиях по России. Согласно официальной статистике, благосостояние россиян растёт с каждым днём, но поездку за границу осилят лишь 2% родителей. Интересно, а что случилось?

Дорогие липчане! Первый рабочий день недели обычно насыщен событиями и наверняка сегодня будет много новостей. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (23)

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гость
16 минут назад
Меня в пионеры принимали три раза. Первый раз, как положено, у памятника Ленина, последующие - в каких-то залах, для каких-то комиссий. Тёток-пионерок, принимающих в пионеры помню до сих пор - лет ( по детски) много( очень много) и габариты их ( очень большие). Не в Липецке, чтобы не обидеть причастных.
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Мистер очевидность
сегодня, 10:56
Пора забывать коммунистические заблуждения, что мужик добытчик, самая большая утопия того времени, поэтому в СССР женщины жили дольше мужиков, теперь в нынешних реалиях должны добытчиками стать женщины!!!
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Бабаха
сегодня, 10:50
Какое сокращение у женщин, они же так хотят равноправия))) пусть пашут наровне с мужиками)))
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Лиза
сегодня, 10:44
Всех, кто когда-то были пионерами, поздравляю с праздником, с днём рождения пионерской организации.
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макс
сегодня, 10:42
Пионеры еще вернутся!
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Жителю
сегодня, 10:13
Думаешь они не ездят на море из-за богатости?))))
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А еще
сегодня, 09:43
говорят:"Любишь медок, люби и холодок! "
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Ха
сегодня, 09:42
Как мужчины встревожились. А дома женщины работают за двоих, детей тянет, магазины, больничные
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Саша-Феминист
сегодня, 10:05
Так работает гендерное равенство. Ты просто не в теме
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О как!
сегодня, 09:30
Работать на равных?! А домой на ВСЕ готовое! Каждый несогласный мужик нанимай в дом работницу по хозяйству!
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Ну шо
сегодня, 09:14
Кому на Руси живётся хорошо?
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