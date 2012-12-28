Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Происшествия
Липчане с улицы Парковой подсчитывают ущерб
Происшествия
В Липецке большой ствол дерева упал на парковку
Происшествия
В районе Тракторного автомобиль лежит в кювете
Происшествия
Жители Липецкой области вооружаются
Происшествия
Для нас открыты все дороги — к обрывам или тупикам
Неделя 48
Липчанку по её просьбе освободили из семейных уз при помощи болгарки
Происшествия
В Данкове третьи сутки не могут найти 12-летнюю девочку
Происшествия
Пропавшая в Данкове девочка найдена
Происшествия
Морковь по социальной цене — 118 рублей 99 копеек
Общество
Читать все
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Происшествия
Липчане с улицы Парковой подсчитывают ущерб
Происшествия
В Липецке большой ствол дерева упал на парковку
Происшествия
Липчанку по её просьбе освободили из семейных уз при помощи болгарки
Происшествия
Жители Липецкой области вооружаются
Происшествия
Пропавшая в Данкове девочка найдена
Происшествия
В Данкове третьи сутки не могут найти 12-летнюю девочку
Происшествия
В районе Тракторного автомобиль лежит в кювете
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +20
Погода в Липецке
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
Читать все
Происшествия
3474
вчера, 12:40
21

Липчанку по её просьбе освободили из семейных уз при помощи болгарки

Работа достойная настоящий ювелиров.

Спасатели ГО и ЧС Липецка выручили из беды 52-летнюю женщину. К спасателям дама обратилась из-за кольца на безымянном пальце: оно застряло и начало причинять неудобства. Снять аксессуар не удавалось, а палец сильно распух.

Спасателям к таким ситуациям не привыкать: они с точностью ювелиров разрезали кольцо с помощью специальной техники, не причинив никакого время пострадавшей.

Женщина была рада освобождению от символа брака . медицинская помощь ей не понадобилась.
ГО и ЧС
0
0
4
11
6

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лтз 048
вчера, 19:32
Браво спасателям ) Я бы не взял такую ответственность на себя Могло бы плохо кончится )
Ответить
Ну и
вчера, 17:48
Сняли и сняли. Всем спасибо. И МЧС, и комментаторам.)
Ответить
Липчанка
вчера, 16:47
Очки надень
Ответить
Эксперт
вчера, 15:26
Это что за метал такой особо прочный который наверно кусачками не перекусить я так понимаю.
Ответить
Саша
вчера, 14:59
ты ювелир
Ответить
Алеша
вчера, 23:08
Приятно встретить человека который помнит классику
Ответить
А
вчера, 14:14
серебряный песок после болгарки собрали?
Ответить
жуть-жуткая
вчера, 14:01
Кольцо было надето на средний палец . Безымянный палец- палец между мизинцем и средним.
Ответить
Андрей т
вчера, 14:21
Спасибо кэп
Ответить
Катерина
вчера, 13:52
Хорошо, что женщина не пострадала. Молодцы, специалисты. А я кольца и перстни не люблю и не ношу, лежат в шкатулке. Их нужно, хотя бы, снимать на ночь.
Ответить
Екатерина
вчера, 13:36
Столько ошибок в статье, прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО, от начала и до конца.
Ответить
Екатерина
вчера, 13:35
Какое "некорректное" название статьи( Кто видит болгарку в руках спасателя? И при чем тут семейные узы? Разве распиленное кольцо освобождает от статуса замужней женщины?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить