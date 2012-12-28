«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Происшествия
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вчера, 12:40
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Липчанку по её просьбе освободили из семейных уз при помощи болгарки
Работа достойная настоящий ювелиров.
Спасателям к таким ситуациям не привыкать: они с точностью ювелиров разрезали кольцо с помощью специальной техники, не причинив никакого время пострадавшей.
Женщина была рада освобождению от символа брака . медицинская помощь ей не понадобилась.
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