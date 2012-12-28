Липчанку по её просьбе освободили из семейных уз при помощи болгарки

Работа достойная настоящий ювелиров.

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Спасатели ГО и ЧС Липецка выручили из беды 52-летнюю женщину. К спасателям дама обратилась из-за кольца на безымянном пальце: оно застряло и начало причинять неудобства. Снять аксессуар не удавалось, а палец сильно распух.Спасателям к таким ситуациям не привыкать: они с точностью ювелиров разрезали кольцо с помощью специальной техники, не причинив никакого время пострадавшей.Женщина была рада освобождению от символа брака . медицинская помощь ей не понадобилась.