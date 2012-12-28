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3246
вчера, 12:29
7

В Данкове третьи сутки не могут найти 12-летнюю девочку

Девочка пропала 16 мая.

ЛООО «Поиск пропавших детей» подключилась к поискам Татьяны Марковой, которая бесследно исчезла в Данкове.

Родственники и поисковики сообщают, что школьница 16 мая около 8 часов утра ушла из дома на улице Урицкого в Данкове и до сих пор не объявилась.

Родные будут благодарны любой информации о девочке.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Липчанка
вчера, 19:56
Нашлась,жива.
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Катерина
вчера, 17:59
Танечка, дорогая, если ты читаешь сейчас это, пожалуйста, позвони родителям или друзьям. Или в полицию. Любые проблемы можно решить. Любые. Верю, что родители тебя очень любят и очень переживают. Не знаю, что случилось, но тебе обязательно помогут. И не будут любить тебя меньше. Всё поправимо. Лишь бы ты была жива и здорова.
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Ульяна
вчера, 15:21
Найдись.....
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Бывалый
вчера, 14:58
Набедокурила и сбежала
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Надин
вчера, 14:10
Девочка милая вернись домой пожалуйста
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Гостья
вчера, 13:35
Очень надеюсь, что девочка жива, здорова и найдётся. Люди, будьте внимательны!
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Найдите
вчера, 13:12
Хоть бы, жива была
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