В Данкове третьи сутки не могут найти 12-летнюю девочку

Девочка пропала 16 мая.

ЛООО «Поиск пропавших детей» подключилась к поискам Татьяны Марковой, которая бесследно исчезла в Данкове.Родственники и поисковики сообщают, что школьница 16 мая около 8 часов утра ушла из дома на улице Урицкого в Данкове и до сих пор не объявилась.Родные будут благодарны любой информации о девочке.