«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Происшествия
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вчера, 12:29
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В Данкове третьи сутки не могут найти 12-летнюю девочку
Девочка пропала 16 мая.
Родственники и поисковики сообщают, что школьница 16 мая около 8 часов утра ушла из дома на улице Урицкого в Данкове и до сих пор не объявилась.
Родные будут благодарны любой информации о девочке.
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