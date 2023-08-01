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В Люберцах загорелась строительная база рядом с гипермаркетом
Сильный пожар начался рядом со строительным гипермаркетом "Леруа Мерлен" в подмосковных Люберцах. Прокуратура Московской области сообщила о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
По предварительной информации, днем 1 августа в ангаре предприятия по производству резиновых шин, расположенном в Котельническом проезде, при осуществлении сварочных работ произошло возгорание. В настоящий момент идёт тушение пожара, - сообщает прокуратура Московской области.
Люберецкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, - говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.
К тушению пожара привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники, - сообщает МЧС.
Позже ведомство сообщило, что пожар локализован на площади 1300 кв.м. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров.