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В Люберцах загорелась строительная база рядом с гипермаркетом

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#пожар #склад

Сильный пожар начался рядом со строительным гипермаркетом "Леруа Мерлен" в подмосковных Люберцах. Прокуратура Московской области сообщила о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

В подмосковных Люберцах в районе "Леруа Мерлен" произошел пожар в трех ангарах, площадь возгорания достигла 1200 кв. м, - сообщает МЧС.

По предварительной информации, днем 1 августа в ангаре предприятия по производству резиновых шин, расположенном в Котельническом проезде, при осуществлении сварочных работ произошло возгорание. В настоящий момент идёт тушение пожара, - сообщает прокуратура Московской области.

Люберецкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, - говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

К тушению пожара привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники, - сообщает МЧС.

Позже ведомство сообщило, что пожар локализован на площади 1300 кв.м. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров.
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#пожар #склад

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