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В МИД Франции заявили об эвакуации своих сограждан из Нигера
Эвакуация намечена на ближайшее время и пройдёт быстро.
Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны в "самом скором времени", - сообщает диппредставительство.
В сообщении ведомства говорится, что эвакуация начнется 1 августа. Кроме того, отмечается, что власти Франции работают над эвакуацией граждан из других европейских стран, - пишет Lenta.ru.
"Принимая во внимание ситуацию в Ниамее, акты насилия против посольства Франции, закрытие воздушного пространства, лишающее французов возможности самостоятельно покинуть страну, Франция готовит эвакуацию соотечественников и европейских граждан", – отмечается в сообщении.
30 июля протестующие в Нигере подожгли посольства Франции — дверь ведомства была охвачена огнем, силы полиции сдерживали толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции сорвали табличку посольства с ворот здания. Демонстранты заявили о своей поддержке военных, захвативших 26 июля власть в стране.
Ранее захватившие власть в Нигере мятежники обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции по освобождению свергнутого президента страны Мохамеда Базума. В Париже это обвинение отвергли, но отметили, что возвращение Базума к власти еще возможно и необходимо.
Переворот под началом нигерских военных произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.
На территории страны ввели комендантский час и объявили о закрытии границ. Кроме того, военное командование Нигера предупредило, что любое внешнее вмешательство грозит катастрофическими последствиями для населения, - пишет "Москва 24".
В сообщении ведомства говорится, что эвакуация начнется 1 августа. Кроме того, отмечается, что власти Франции работают над эвакуацией граждан из других европейских стран, - пишет Lenta.ru.
"Принимая во внимание ситуацию в Ниамее, акты насилия против посольства Франции, закрытие воздушного пространства, лишающее французов возможности самостоятельно покинуть страну, Франция готовит эвакуацию соотечественников и европейских граждан", – отмечается в сообщении.
30 июля протестующие в Нигере подожгли посольства Франции — дверь ведомства была охвачена огнем, силы полиции сдерживали толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции сорвали табличку посольства с ворот здания. Демонстранты заявили о своей поддержке военных, захвативших 26 июля власть в стране.
Ранее захватившие власть в Нигере мятежники обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции по освобождению свергнутого президента страны Мохамеда Базума. В Париже это обвинение отвергли, но отметили, что возвращение Базума к власти еще возможно и необходимо.
Переворот под началом нигерских военных произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.
На территории страны ввели комендантский час и объявили о закрытии границ. Кроме того, военное командование Нигера предупредило, что любое внешнее вмешательство грозит катастрофическими последствиями для населения, - пишет "Москва 24".