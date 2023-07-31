В мире

15 минут назад

Батуми исключили из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande

12
#Грузия #Батуми #туризм

Остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели. В ночь на 31 июля из-за очередного прибытия лайнера у порта Батуми прошли протесты.

Грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, - свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.

Согласно ранее опубликованными данным маршрутов, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.

27 июля Astoria Grande прибыл в грузинский порт Батуми из Сочи. Грузинская оппозиция посчитала это обходом международных санкций. По их мнению, большинство из находящихся на лайнере россиян нарушили грузинский закон "Об оккупации", так как ранее они посетили территории Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает оккупированными. 28 июля пассажиры лайнера спели "Катюшу" протестующим грузинским оппозиционерам. Тогда демонстрация прошла мирно в присутствии полиции.

Позднее стало известно, что в Батуми задержали протестующих против прибытия круизного лайнера с россиянами.

В ночь 31 июля у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю, - передает РИА Новости.
12
#Грузия #Батуми #туризм

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Грузии задержали участников акции протеста против прибытия лайнера с россиянами
#Грузия #протесты
В Грузии задержали участников акции протеста против прибытия лайнера с россиянами

сегодня, 09:47

В мире
В Аланье автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП
В Аланье автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП

вчера, 11:53

В мире
В Нижней Австрии найдено крупнейшее за 40 лет газовое месторождение
#газ #Австрия
В Нижней Австрии найдено крупнейшее за 40 лет газовое месторождение

28.07.2023 14:50

В мире
Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в РФ
#Япония #машины #экспорт
Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в РФ

28.07.2023 09:50

В мире
Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ
#Нигер #военные
Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ

27.07.2023 10:08

В мире
МИД Молдавии сократит численность персонала российского посольства
#Молдавия #политика
МИД Молдавии сократит численность персонала российского посольства

26.07.2023 14:04

В мире