Батуми исключили из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande

Остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели. В ночь на 31 июля из-за очередного прибытия лайнера у порта Батуми прошли протесты.





Согласно ранее опубликованными данным маршрутов, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.



27 июля Astoria Grande прибыл в грузинский порт Батуми из Сочи. Грузинская оппозиция посчитала это обходом международных санкций. По их мнению, большинство из находящихся на лайнере россиян нарушили грузинский закон "Об оккупации", так как ранее они посетили территории Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает оккупированными. 28 июля пассажиры лайнера спели "Катюшу" протестующим грузинским оппозиционерам. Тогда демонстрация прошла мирно в присутствии полиции.



Позднее стало известно, что в Батуми



В ночь 31 июля у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю, - передает Грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, - свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.Согласно ранее опубликованными данным маршрутов, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.27 июля Astoria Grande прибыл в грузинский порт Батуми из Сочи. Грузинская оппозиция посчитала это обходом международных санкций. По их мнению, большинство из находящихся на лайнере россиян нарушили грузинский закон "Об оккупации", так как ранее они посетили территории Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает оккупированными. 28 июля пассажиры лайнера спели "Катюшу" протестующим грузинским оппозиционерам. Тогда демонстрация прошла мирно в присутствии полиции.Позднее стало известно, что в Батуми задержали протестующих против прибытия круизного лайнера с россиянами В ночь 31 июля у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю, - передает РИА Новости