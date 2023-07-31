Политика

52 минуты назад

Зарегистрирован пятый кандидат на довыборы в Госдуму

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#избирком #выборы
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Зарегистрирован пятый кандидат на довыборы в Госдуму

Определилась пятерка кандидатов, которые будут сражаться за вакантный мандат депутата.

Сегодня избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала последнего, пятого участника предстоящих в сентябре довыборов депутата Государственной Думы по 114-му округу — представителя «Единой России», спикера облсовета Дмитрия Аверова. Ему выдано удостоверение о регистрации.

Напомним, ранее облизбирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Госдумы представителя КПРФ Сергея Токарева, выдвиженца ЛДПР Анатолия Емельянова, Ларису Ксенофонтову — от партии «Справедливая Россия-за Правду!» и директора ФОК «Пламя» Олега Токарева, выдвинутого от партии «Коммунисты России».
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#избирком #выборы
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Комментарии (2)

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Электорат

23 минуты назад
Скоро будем выбирать нашего сладенького депутата, который будет думать о нас в Госдуме
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Михаил

39 минут назад
Аверов молодец, других не знаю!!!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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