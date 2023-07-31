Зарегистрирован пятый кандидат на довыборы в Госдуму

Определилась пятерка кандидатов, которые будут сражаться за вакантный мандат депутата.

Сегодня избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала последнего, пятого участника предстоящих в сентябре довыборов депутата Государственной Думы по 114-му округу — представителя «Единой России», спикера облсовета Дмитрия Аверова. Ему выдано удостоверение о регистрации.



Напомним, ранее облизбирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Госдумы представителя КПРФ Сергея Токарева, выдвиженца ЛДПР Анатолия Емельянова, Ларису Ксенофонтову — от партии «Справедливая Россия-за Правду!» и директора ФОК «Пламя» Олега Токарева, выдвинутого от партии «Коммунисты России».