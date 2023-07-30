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12 минут назад

Более 60 детей отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае

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В детском лагере «Горный Орленок» в селе Камлак Шебалинского района Республики Алтай произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.

«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь… Рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», — говорится в сообщении.

Следственный комитет по Алтаю установил, что первые заболевшие появились еще 26 июля. Возраст детей – от 7 до 17 лет, их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Чем именно они отравились, пока неясно. Общее число отдыхавших в лагере детей на момент происшествия – 354 ребенка.

Работу лагеря могут приостановить, СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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