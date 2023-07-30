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12 минут назад
Более 60 детей отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае
В детском лагере «Горный Орленок» в селе Камлак Шебалинского района Республики Алтай произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.
«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь… Рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», — говорится в сообщении.
Следственный комитет по Алтаю установил, что первые заболевшие появились еще 26 июля. Возраст детей – от 7 до 17 лет, их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Чем именно они отравились, пока неясно. Общее число отдыхавших в лагере детей на момент происшествия – 354 ребенка.
Работу лагеря могут приостановить, СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь… Рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», — говорится в сообщении.
Следственный комитет по Алтаю установил, что первые заболевшие появились еще 26 июля. Возраст детей – от 7 до 17 лет, их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Чем именно они отравились, пока неясно. Общее число отдыхавших в лагере детей на момент происшествия – 354 ребенка.
Работу лагеря могут приостановить, СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".