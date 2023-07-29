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сегодня, 10:37

Япония запретила экспорт в РФ автомобилей с двигателем более 1,9 л

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Япония решила запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л и с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовиков. Мера распространяется и на подержанные машины, сообщает Коммерсант.

Министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура отметил, что Токио продолжит в тесном сотрудничестве с международным сообществом и странами G7 делать все необходимое для строгого соблюдения антироссийских рестрикций. Япония ранее уже вводила ограничения на ввоз автомобилей в Россию: это касалось машин стоимостью более 6 млн йен (около 3,9 млн руб.). В общей сложности санкции Токио затрагивают уже около 1 тыс. человек и примерно 100 организаций из РФ.

В прошлом году Япония уже запретила экспортировать в Россию авто дороже 6 млн йен — это почти 4 млн рублей. Но японские машины в Приморье очень популярны. Покупатели не собираются от них отказываться, продавцы ищут обходные пути.

В общей сложности в новом санкционном списке Токио находятся 750 наименований. Речь идет о яхтах, шинах для большегрузных автомобилей, автокреслах, автозамках, изделиях из керамики, бумаги и стекла. Кроме того, под действие ограничительных мер подпали керамическая плитка, асфальт, цемент, б/у одежда, текстильные изделия, шерсть, хлопок, лакокрасочные изделия, а также материалы для съемки фото и видео. Точный перечень будет определен 2 августа.
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