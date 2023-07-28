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Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз

16
#экология

В России в пять раз вырастут штрафы за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации о загрязнении экологии. 

Для должностных лиц наказание возрастет с 6 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — с 80 до 200 тыс. Как выяснили «Известия», такой законопроект получил поддержку правительства и может быть рассмотрен в осеннюю сессию.

Причиной разработки законопроекта стала ситуация с плохой экологией в Челябинской области, сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

«Режим черного неба из-за выбросов там иногда наблюдается неделями. Ситуация только ухудшается, хотя регион уже в пятерке по количеству легочных заболеваний. При этом местные чиновники проблему не признают. Население слышит от них только отговорки. Мол, не наши выбросы, это надуло из соседнего региона, это выхлопы машин, это туман, это пахнет дорожными работами. Всё, что угодно придумывают, лишь бы не признавать проблему, а люди задыхаются», — пояснил парламентарий.

По его словам, во многих других регионах проблема загрязнений экологии звучит также остро.

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#экология

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