«Живем, надеясь на хорошую погоду»: жители микрорайона «Солнечный» жалуются на грязь и лужи

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка посоветовали жильцам обращаться в управляющие компании.

В редакцию GOROD48 обратились жители микрорайона «Солнечный».«Это называется доступная среда для жителей микрорайона «Солнечный» в Липецке. Речь идёт о проблемах, с которыми каждый день сталкиваются жители дома №25 по улице Скороходова и других домов нашего жилого комплекса.По мере застройки домами, судя по всему, меняется генеральный план застройки. Но реальности «доступной городской среды» не меняются. Дома принимаются и вводятся в эксплуатацию, но территория вокруг них — это отдельное изобретение.Возле подъезда плитка уложена в виде углубления, в котором после малейшего дождя стоит лужа (наверное, чтобы жители мыли обувь при входе в подъезд). Отличное креативное решение!Второе гениальное изобретение — это предотвращение засорения ливневой канализации. Ее просто сделали выше на пять сантиметров, чем лужи!От дома один проход только по данной дороге. А после обращения жителей в управляющую компанию под бордюром сделали ямку для оттока воды.И верхом технического решения и экономии средств стала дорожка, закольцованная вокруг дома без пешеходных проходов к дороге, ведущей к магазину и остановке. Властями и застройщиком предусмотрено, что жители будут гулять по кругу.Подъездная дорога — это отсыпка срезанным асфальтом (спасибо и за нее) и она получилась на 20 сантиметров выше дороги к дому. С двух сторон дома образовалась маленькое озеро. Другого прохода нет — рядом начата стройка еще одного дома... В результате все ходят по газону, других вариантов нет. По грязи... Вот и предусмотрели лужу возле подъезда для мытья ног!Не понятно, как принимается территория и дома властями города? Пока наши обращения в разные инстанции результата не дают. Кругом отписки. Так и живем, надеясь на хорошую погоду....», — говорится в эмоциональном обращении жителей микрорайона, которое сопровождается фотографиями.Это обращение по запросу GOROD48 прокомментировали в администрации города Липецка. Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка посоветовал жителям района обращаться в управляющие компании.— Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов №19, 21, 23 и 25 по улице Скороходова осуществлялся в период с 2016 по 2021 годы на основании заявлений застройщиков и приложенных к ним документов в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Соответствие построенных домов проектной документации подтверждено заключениями инспекции государственного строительного надзора Липецкой области. После ввода в эксплуатацию обслуживание домов и прилегающей территории находится в компетенции управляющих компаний: ООО «Авангард» обслуживает жилые дома № 21 и 23, ООО «УК ДСК» — жилые дома №19 и 25,— сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры.