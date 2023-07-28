Общество

43 минуты назад

«Живем, надеясь на хорошую погоду»: жители микрорайона «Солнечный» жалуются на грязь и лужи

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#ЖКХ #благоустройство
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«Живем, надеясь на хорошую погоду»: жители микрорайона «Солнечный» жалуются на грязь и лужи

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка посоветовали жильцам обращаться в управляющие компании.

В редакцию GOROD48 обратились жители микрорайона «Солнечный».

«Это называется доступная среда для жителей микрорайона «Солнечный» в Липецке. Речь идёт о проблемах, с которыми каждый день сталкиваются жители дома №25 по улице Скороходова и других домов нашего жилого комплекса.

По мере застройки домами, судя по всему, меняется генеральный план застройки. Но реальности «доступной городской среды» не меняются. Дома принимаются и вводятся в эксплуатацию, но территория вокруг них — это отдельное изобретение.

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Возле подъезда плитка уложена в виде углубления, в котором после малейшего дождя стоит лужа (наверное, чтобы жители мыли обувь при входе в подъезд). Отличное креативное решение!

Второе гениальное изобретение — это предотвращение засорения ливневой канализации. Ее просто сделали выше на пять сантиметров, чем лужи!

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От дома один проход только по данной дороге. А после обращения жителей в управляющую компанию под бордюром сделали ямку для оттока воды.

И верхом технического решения и экономии средств стала дорожка, закольцованная вокруг дома без пешеходных проходов к дороге, ведущей к магазину и остановке. Властями и застройщиком предусмотрено, что жители будут гулять по кругу.

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Подъездная дорога — это отсыпка срезанным асфальтом (спасибо и за нее) и она получилась на 20 сантиметров выше дороги к дому. С двух сторон дома образовалась маленькое озеро. Другого прохода нет — рядом начата стройка еще одного дома... В результате все ходят по газону, других вариантов нет. По грязи... Вот и предусмотрели лужу возле подъезда для мытья ног!

Не понятно, как принимается территория и дома властями города? Пока наши обращения в разные инстанции результата не дают. Кругом отписки. Так и живем, надеясь на хорошую погоду....», — говорится в эмоциональном обращении жителей микрорайона, которое сопровождается фотографиями.

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Это обращение по запросу GOROD48 прокомментировали в администрации города Липецка. Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка посоветовал жителям района обращаться в управляющие компании.

— Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов №19, 21, 23 и 25 по улице Скороходова осуществлялся в период с 2016 по 2021 годы на основании заявлений застройщиков и приложенных к ним документов в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Соответствие построенных домов проектной документации подтверждено заключениями инспекции государственного строительного надзора Липецкой области. После ввода в эксплуатацию обслуживание домов и прилегающей территории находится в компетенции управляющих компаний: ООО «Авангард» обслуживает жилые дома № 21 и 23, ООО «УК ДСК» — жилые дома №19 и 25,— сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры.


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#ЖКХ #благоустройство
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Комментарии (2)

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Местный

20 минут назад
Нищеброд, в этом жилом комплексе более 80% квартир куплено. И у собственников жилья есть вопросы к департаменту строительства, на каком основании были приняты дома, как минимум 2 последних дома, без подьездных путей (дорога к неделина отсутствует, а срез асфальта в вперемешку с черноземом это не является дорогой, это подьездные пути на период строительства), отсутствуют детские площадки (всех детей 4 высотных домов, отправляют на детскую площадку построенную давно и другим застройщиком).
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нищеброд

37 минут назад
Переселенцы вечно недовольны. Жили в бараках,а теперь им дороги мешают.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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