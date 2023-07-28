Происшествия
сегодня, 16:03
Житель Тюмени приехал в Липецк поддержать знакомую по соцсетям, но ее муж откусил ему часть губы
За обезображенное лицо потерпевший хотел взыскать с обидчика миллион, но суд решил, что хватит и 200 тысяч.
Настоящая драма разыгралась февральским вечером прошлого года за магазином «Пятерочка» в поселке Матырский: во время драки отец четырех детей откусил часть губы другому многодетному отцу. Причиной драки, конечно, была женщина.
У воспитавших двух дочерей и продолжающих растить двух сыновей Ивана и Марины, как говорится, остыли чувства. Женщина к тому же была тяжело больна — врачи дали ей полгода жизни, а муж, по ее словам, перестал быть для нее поддержкой и опорой. Заявив, что она так больше не может, Марина сняла в начале февраля квартиру и, по факту, ушла из семьи. Для своих двух сыновей-подростков Иван, слесарь-сантехник управляющей компании, стал, как киношный Новосельцев, еще и матерью.
А вечером 19 февраля у этой истории случилась развязка: зайдя в «Пятерочку» с одним из своих сыновей, Сережей, Иван нос к носу столкнулся с Мариной и незнакомым ему мужчиной в очках.
—Папа, смотри, мама с другим человеком, — будто бы сказал ему Сережа.
— Что ты тут делаешь? Ты же говорила, что после работы поедешь к врачу? — удивился Иван. — Ты сказала, что тебя отвезет сотрудница по работе! Что это за мужик с тобой? Может, выйдем, познакомимся?
Спутник Марины взял и вышел. События, конечно, развивались стремительно. Так, что даже суд не разобрал, кому верить. Вот, например, взять те же очки. Действительно ли их растоптали в драке, как об этом говорит единственный свидетель горячей фазы конфликта Сережа или же, как говорит Виталий, их хозяин, очки с его физиономии, глумясь, сорвал всей своей пятерней Иван? И еще — кто на кого напал первым?
Семейный Виталий, отец трех детей, специально приехал к жене Ивана из Тюмени. Он познакомился с Мариной в соцсетях на почве взаимного хобби — пения. А потом настолько проникся ее историей, что решил развестись со своей женой, чтобы строить новые отношения с женщиной из Липецка. Конечно, после такого каждого заколотит! Заколотило и Ивана. По его словам, он на автомате махнул кулаком в лицо своего визави. Говорит, что промахнулся. А вот приезжий уверял липецкую полицию и суд, что кулак прилетел ему в нос! После этого наступила неловкая пауза, а потом Виталий отпустил ремарку типа «кто заплатит мне за очки?» и будто бы крикнул: «Убью!»
Иван заявляет, что пытался убежать с криками: «Помогите, убивают!», но Виталий его преследовал, оторвал капюшон с куртки, после чего стащил меховую шапку с его головы и стали вталкивать ее ему в рот. Он почти задохнулся и едва не потерял сознание. Что было потом, не помнит. Позже Сережа сказал, что он откусил кусок губы у обидчика и выплюнул ее в грязь. Виталий же утверждал, что Иван кинулся на него после того, как он сказал ему, что тот — не мужик. А сказал он это потому, что обиделся за Марину, ведь Иван предложил вернуть ему Марину на одну ночь, а потом забрать себе хоть насовсем!
Гость из Тюмени еще и обиделся на липецкую медицину. Он рассказал суду, что поехал зашивать рану на лице в какую-то больницу, но врач развернул его со словами: «Сначала дай объяснения полиции». А потом ему неудачно зашили губу и щеку. В медицинском заключении, которое упомянул в приговоре и Левобережный суд Липецка, сказано: «Рубец с течением времени приобретет окраску, более близкую к окраске окружающей кожи, станет более эластичным, менее заметным, но полностью не исчезнет. Рубец нарушает симметрию лица, нарушает мимику, поэтому является неизгладимым».
В суде, кстати, Иван заявил, что сожалеет о случившемся, но вину не признает. Потому что на конфликт его спровоцировало аморальное повеление потерпевшего. Также подсудимый не признал иск на миллион о моральной компенсации вреда здоровью, причиненного Виталию. Сказал, что живет на зарплату слесаря-сантехника, и что у него на шее — двое детей. Суд, очевидно, проникся положением подсудимого, раз назначил ему по ч.1 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») два года лишения свободы условно, хотя ее санкция подразумевает до 8 лет реального срока. Также жителю Тюмени предстоит получить от осужденного в качестве возмещения морального вреда лишь 200 тысяч рублей.
Игорь Луговой
P.S. Имена героев публикации изменены.
У воспитавших двух дочерей и продолжающих растить двух сыновей Ивана и Марины, как говорится, остыли чувства. Женщина к тому же была тяжело больна — врачи дали ей полгода жизни, а муж, по ее словам, перестал быть для нее поддержкой и опорой. Заявив, что она так больше не может, Марина сняла в начале февраля квартиру и, по факту, ушла из семьи. Для своих двух сыновей-подростков Иван, слесарь-сантехник управляющей компании, стал, как киношный Новосельцев, еще и матерью.
А вечером 19 февраля у этой истории случилась развязка: зайдя в «Пятерочку» с одним из своих сыновей, Сережей, Иван нос к носу столкнулся с Мариной и незнакомым ему мужчиной в очках.
—Папа, смотри, мама с другим человеком, — будто бы сказал ему Сережа.
— Что ты тут делаешь? Ты же говорила, что после работы поедешь к врачу? — удивился Иван. — Ты сказала, что тебя отвезет сотрудница по работе! Что это за мужик с тобой? Может, выйдем, познакомимся?
Спутник Марины взял и вышел. События, конечно, развивались стремительно. Так, что даже суд не разобрал, кому верить. Вот, например, взять те же очки. Действительно ли их растоптали в драке, как об этом говорит единственный свидетель горячей фазы конфликта Сережа или же, как говорит Виталий, их хозяин, очки с его физиономии, глумясь, сорвал всей своей пятерней Иван? И еще — кто на кого напал первым?
Семейный Виталий, отец трех детей, специально приехал к жене Ивана из Тюмени. Он познакомился с Мариной в соцсетях на почве взаимного хобби — пения. А потом настолько проникся ее историей, что решил развестись со своей женой, чтобы строить новые отношения с женщиной из Липецка. Конечно, после такого каждого заколотит! Заколотило и Ивана. По его словам, он на автомате махнул кулаком в лицо своего визави. Говорит, что промахнулся. А вот приезжий уверял липецкую полицию и суд, что кулак прилетел ему в нос! После этого наступила неловкая пауза, а потом Виталий отпустил ремарку типа «кто заплатит мне за очки?» и будто бы крикнул: «Убью!»
Иван заявляет, что пытался убежать с криками: «Помогите, убивают!», но Виталий его преследовал, оторвал капюшон с куртки, после чего стащил меховую шапку с его головы и стали вталкивать ее ему в рот. Он почти задохнулся и едва не потерял сознание. Что было потом, не помнит. Позже Сережа сказал, что он откусил кусок губы у обидчика и выплюнул ее в грязь. Виталий же утверждал, что Иван кинулся на него после того, как он сказал ему, что тот — не мужик. А сказал он это потому, что обиделся за Марину, ведь Иван предложил вернуть ему Марину на одну ночь, а потом забрать себе хоть насовсем!
Гость из Тюмени еще и обиделся на липецкую медицину. Он рассказал суду, что поехал зашивать рану на лице в какую-то больницу, но врач развернул его со словами: «Сначала дай объяснения полиции». А потом ему неудачно зашили губу и щеку. В медицинском заключении, которое упомянул в приговоре и Левобережный суд Липецка, сказано: «Рубец с течением времени приобретет окраску, более близкую к окраске окружающей кожи, станет более эластичным, менее заметным, но полностью не исчезнет. Рубец нарушает симметрию лица, нарушает мимику, поэтому является неизгладимым».
В суде, кстати, Иван заявил, что сожалеет о случившемся, но вину не признает. Потому что на конфликт его спровоцировало аморальное повеление потерпевшего. Также подсудимый не признал иск на миллион о моральной компенсации вреда здоровью, причиненного Виталию. Сказал, что живет на зарплату слесаря-сантехника, и что у него на шее — двое детей. Суд, очевидно, проникся положением подсудимого, раз назначил ему по ч.1 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») два года лишения свободы условно, хотя ее санкция подразумевает до 8 лет реального срока. Также жителю Тюмени предстоит получить от осужденного в качестве возмещения морального вреда лишь 200 тысяч рублей.
Игорь Луговой
P.S. Имена героев публикации изменены.
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