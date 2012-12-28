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сегодня, 12:22
5
Ракетная опасность в Липецкой области миновала
В Липецкой области снят режим ракетной опасности.
ракетная опасность
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Комментарии (5)
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Житель
22 минуты назад
Воронежу сегодня повезло меньше....
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И что
41 минуту назад
Мобильный Интернет включат?
Ответить
СССР
сегодня, 12:30
почему нельзя объявить по рупорам команду "Отбой ракетной опасности", в чем сложность? В других регионах даже смс приходит.
Ответить
?
45 минут назад
Скачайте МЧС России и все будет приходить.
Ответить
Дед
12 минут назад
Скачайте МЧС России и все будет приходить.
Мне не нужно ваш смартфон, есть кнопочный и домашний телефон.
Ответить
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Комментарии (5)